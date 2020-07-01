İngiltere’de yapılan ankete göre karantinada tercih edilen filmler

VİDEO GÖRÜŞMESİ YAPIYORMUŞ GİBİ FİLM KEYFİ

Ankete katılanların büyük bir kısmı rahatsız edilmemek için filmleri tablet veya telefondan banyoda seyrettiğini söylerken, her 10 kişiden 1’i kulaklıklarını takıp Ölümcül Silah, Hayalet Avcıları ve Top Gun gibi klasikleri gizlice, işle ilgili bir video görüşmesi yapıyormuş gibi seyrettiğini belirtti.