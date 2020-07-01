İngiltere’de yapılan ankete göre karantinada tercih edilen filmler

ntv.com.tr 01.07.2020 - 12:07
Karantina döneminde evde kalanlar zamanının çoğunu film seyrederek geçirdi. İngiltere’de yapılan bir araştırma, en çok hangi filmlerin tercih edildiğini ortaya koydu. Anketle, sevilen klasik filmlerin defalarca seyredildiği tespit edildi.
ESKİ FİLMLER DEFALARCA SEYREDİLDİ
İngiliz internet yayın ağı NOW TV tarafından yapılan araştırmaya göre, Oz Büyücüsü (The Wizard of Oz), İlk Aşk İlk Dans (Dirty Dancing) ve Zor Ölüm (Die Hard) filmleri, defalarca seyredilen filmlerin en üst sırasında yer alıyor. Her üç kişiden ikisi eski filmleri seyrettiğini açıkladı.
18-60 yaş arası kişilerle yapılan ankette, karantinada en çok yeniden seyredilen 20 filmden 15’inin 10 defadan fazla tercih edildiği belirlendi.
En çok yeniden seyredilen filmler arasında üç Star Wars serisi, Mary Poppins, Neşeli Günler (The Sound of Music), The Breakfast Club, Geleceğe Dönüş (Back to the Future) ve Rocky filmleri de yer alıyor.
Ankete katılan 10 kişiden 8’i eski filmlerin bir rahatlık hissi sunduğunu ve 3’te 1’inden fazlası da bu filmleri seyrederken endişelerinin geçici olarak ortadan kalktığını söyledi.
VİDEO GÖRÜŞMESİ YAPIYORMUŞ GİBİ FİLM KEYFİ
Ankete katılanların büyük bir kısmı rahatsız edilmemek için filmleri tablet veya telefondan banyoda seyrettiğini söylerken, her 10 kişiden 1’i kulaklıklarını takıp Ölümcül Silah, Hayalet Avcıları ve Top Gun gibi klasikleri gizlice, işle ilgili bir video görüşmesi yapıyormuş gibi seyrettiğini belirtti.
FİLME AYRILAN SÜRE 11 SAAT ARTTI
3 kişiden 2’si filmleri koltukta seyrettiğini söylerken, 5 kişiden 1’i yatakta seyrettiğini, her 20 kişiden 1’i de film seyretmek için banyoyu tercih ettiğini açıkladı. Ankette, karantinadayken haftada ortalama 18 saatin film izlemeye ayrıldığı tespit edildi. Karantina öncesi bu süre 7 saatti.