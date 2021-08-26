İngiltere'deki salgın deneme etkinliği Latitude Festivali'nde binden fazla Covid-19 vakası çıktı

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, Suffolk İlçe meclisi tarafından yayınlanan yeni veriler, festivalden sonraki günlerde bin 51 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi. Verilere göre, Latitude'da 619 kişinin enfekte olduğu ve etkinlik sırasında 432 kişiye de hastalığın bulaştığı anlaşıldı. Bu kişilerden 175’inin Suffolk’ta yaşadığı tespit edildi.

Suffolk Halk Sağlığı direktörü Stuart Keeble, Latitude Festivali’nin merkezi hükümet tarafından, etkinliklerdeki parametreleri ve Covid rehberliğini belirleyen araştırma için pilot etkinlik olarak seçildiğini söyledi.

"Hükümet tavsiyesi doğrultusunda Covid güvenliğinin uygulanmasına yardımcı olan birçok ortaktan biriydik” diyen Keeble, “Suffolk bir kez daha yeniden açıldığından ve insanlar yoğun etkinliklere veya cazibe merkezlerine katılırken, insanların diğerlerine karşı düşünceli olmaya devam etmesi, maske takması veya mesafeyi koruması önemli” dedi.