İnsanlar karantina günlerinde evde neler yapıyor?

25.03.2020 - 08:55 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 09:50
Litvanyalı fotoğrafçı Adas Vasiliauskas, karantina günlerinde insanların hayatlarına mercek tuttu.
Vasiliauskas, drone ile yaptığı çekimlerde, corona virüs tehlikesine karşı evlerine kapanan insanları fotoğrafladı.
Litvanya’nın karantina altına alınmasından bu yana ticari işlerinin iptal olduğunu söyleyen fotoğrafçı, zamanını, sıfır insani temas kurmasını sağlayan drone aracılığıyla evlerindeki insanları çekerek değerlendirdi.
Fotoğrafçı, işe önce arkadaşlarını çekerek başladı, ardından fotoğrafları beğeni alınca bunu bir projeye dönüştürdü.
İşte karantina günlerini evde eğlenceli aktivitelerle geçirmeye çalışan insanların pencerelerinden yansıyanlar...