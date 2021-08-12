Instagram Penelope Cruz'un film afişini sansürlediği için özür diledi

Afişin İspanyol tasarımcısı Javier Jaén, AP'ye konuşarak, afişin sosyal ağlarda sorun yaşayıp yaşamayacağını sorguladığını, ancak Almodóvar'ın kişisel desteğini aldıktan sonra vizyonuna sadık kaldığını söyledi. Jaén, "Bana Instagram'dan çok önce, tüm hayatı boyunca afişlerle filmler yaptığını ve bunu Instagram'dan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi" dedi.

"Bu muhtemelen doğduğumda gördüğüm ilk görüntü. Instagram gibi bir şirket bana işimin tehlikeli olduğunu, insanların görmemesi gerektiğini, pornografik olduğunu söylüyor. Kaç kişiye vücutlarının kötü olduğunu, vücutlarının tehlikeli olduğunu söylüyorlar?” diyen Jaén, ezici bir destek aldığını ve binlerce kişinin afişini Instagram'da yeniden paylaştığını belirtti.