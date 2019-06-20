Instagram’da tekrara düşenler (Kopya fotoğraflar)
ntv.com.tr
Instagram’da beğeni garantili pek çok kare aslında kopyalanan temaları içeriyor. İşte fazla bilinmeyen yerlerde, eşsiz perspektiflerden çekilmiş gibi görünen ama sıradan hale gelen kopya fotoğraflar...
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Bu Instagram fotoğrafları size bir yerlerden tanıdık geliyor mu?
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Instagram’da beğeni garantili pek çok kare aslında kopyalanan temaları içeriyor.
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Fazla bilinmeyen yerlerde, eşsiz perspektiflerden çekilmiş gibi görünen pek çok Instagram fotoğrafı, aslında deja vu (daha önceden görmek) hissi yaşatıyor.
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Instagram’da “Insta Repeat” adıyla açılan hesap, sıra dışı olmaya çalışırken sıradan hale gelen fotoğrafları bir araya getiriyor.
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5İşte aynı mekan, aynı bakış açısı ve ortaya çıkan kopya Instagram fotoğrafları...
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