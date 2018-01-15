İnternetten gezilebilen dünyaca ünlü müzeler
Dünyanın farklı noktalarında bulunan müzeleri gidip yerinde görme fırsatınız yoksa sanal olarak da ziyaret edebilirsiniz. İşte, Müzeler Günü'nde sizin için derlediğimiz, eserlerini internet üzerinden görebileceğiniz, içlerinde Türkiye’den de bir müzenin bulunduğu 10 ünlü müze...
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1
Ayasofya Müzesi, Türkiye
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2
Louvre Müzesi, Fransa
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3
British Museum, İngiltere
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4
Solomon R. Guggenheim Müzesi, Amerika
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5
National Gallery of Art, Amerika
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6
Amerikan Hava Kuvvetleri Müzesi, Amerika
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7
Smithsonian National Museum of Natural History, Amerika
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8
The Metropolitan Museum of Art, Amerika
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9
Dali Müzesi, İspanya
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10
Vatikan Müzesi, İtalya