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iPhone ile çekilmiş 10 film

ntv.com.tr

Sinemacılar iPhone’un film çekme gücünü çoktan keşfetti. Claire Foy’un başrolde yer aldığı Steven Soderbergh dramı ‘Unsane’den Oscar’lı belgesel ‘Searching for Sugar Man’e pek çok yapım iPhone’la çekildi.

  • 1

    Unsane

    Steven Soderbergh, Claire Foy’un başrolde yer aldığı gerilim filmini iPhone 7 Plus kullanarak çekti.

  • 2

    Searching for Sugar Man

    Malik Bendjelloul’un Oscar’lı belgeseli ‘Searching for Sugar Man’ de bir telefondan çıkma. Yönetmen, 2012 yılında çektiği bu film için iPhone aplikasyonu 8mm Vintage Camera kullandı.

  • 3

    Tangerine

    Kiki Rodriguez başrolde yer aldığı 2015 yapımı filmi, yönetmen Sean Baker iPhone 5S ile çekti.

  • 4

    9 Rides

    Yönetmen Matthew A. Cherry, 2017 yılında, bir Uber sürücüsünü konu alan 9 Rides filmini iPhone 6s’le çekti. Filmde Dorian Missick, Omar Dorsey, Robinne Lee, Xosha Roquemore, Amin Joseph ve Skye P. Marshall başrollerdeydi.

  • 5

    I Play With the Phrase Each Other

    2014 yılında çekilen suç ve dram türündeki film de iPhone’la çekildi. Yönetmen Jay Alvarez’in yönettiği film, bir siber suçlunun hikayesini konu ediniyor.

  • 6

    Night Fishing

    Koreli yönetmenler Chan-kyong Park ve Chan-wook Park, 2011 yılında çektikleri kısa film için iPhone 4 kullandılar.

  • 7

    Uneasy Lies the Mind

    2014 yapımı fimin başrolünde Jonas Fisch var. Yönetmen Ricky Fosheim, gerilim türündeki filmi için iPhone 5 kullandı.

  • 8

    Romance in NYC

    Tristan Pope’un kısa filminin başrollerde Pope ve eşi Rachael Winegar var. Pope 18 dakikalık filmini iPhone 6 ile çekti.

  • 9

    Framed

    Fransız yönetmen Mael Sevestre, filmini iPhone 4S ile çekti.

  • 10

    The Editor

    Chris Nong, 2011’de YouTube’da yayınladığı sekiz dakikalık filmini iPhone 4 kullanarak çekti.

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