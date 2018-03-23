iPhone ile çekilmiş 10 film
ntv.com.tr
Sinemacılar iPhone’un film çekme gücünü çoktan keşfetti. Claire Foy’un başrolde yer aldığı Steven Soderbergh dramı ‘Unsane’den Oscar’lı belgesel ‘Searching for Sugar Man’e pek çok yapım iPhone’la çekildi.
-
1
Unsane
Steven Soderbergh, Claire Foy’un başrolde yer aldığı gerilim filmini iPhone 7 Plus kullanarak çekti.
-
2
Searching for Sugar Man
Malik Bendjelloul’un Oscar’lı belgeseli ‘Searching for Sugar Man’ de bir telefondan çıkma. Yönetmen, 2012 yılında çektiği bu film için iPhone aplikasyonu 8mm Vintage Camera kullandı.
-
3
Tangerine
Kiki Rodriguez başrolde yer aldığı 2015 yapımı filmi, yönetmen Sean Baker iPhone 5S ile çekti.
-
4
9 Rides
Yönetmen Matthew A. Cherry, 2017 yılında, bir Uber sürücüsünü konu alan 9 Rides filmini iPhone 6s’le çekti. Filmde Dorian Missick, Omar Dorsey, Robinne Lee, Xosha Roquemore, Amin Joseph ve Skye P. Marshall başrollerdeydi.
-
5
I Play With the Phrase Each Other
2014 yılında çekilen suç ve dram türündeki film de iPhone’la çekildi. Yönetmen Jay Alvarez’in yönettiği film, bir siber suçlunun hikayesini konu ediniyor.
-
6
Night Fishing
Koreli yönetmenler Chan-kyong Park ve Chan-wook Park, 2011 yılında çektikleri kısa film için iPhone 4 kullandılar.
-
7
Uneasy Lies the Mind
2014 yapımı fimin başrolünde Jonas Fisch var. Yönetmen Ricky Fosheim, gerilim türündeki filmi için iPhone 5 kullandı.
-
8
Romance in NYC
Tristan Pope’un kısa filminin başrollerde Pope ve eşi Rachael Winegar var. Pope 18 dakikalık filmini iPhone 6 ile çekti.
-
9
Framed
Fransız yönetmen Mael Sevestre, filmini iPhone 4S ile çekti.
-
10
The Editor
Chris Nong, 2011’de YouTube’da yayınladığı sekiz dakikalık filmini iPhone 4 kullanarak çekti.