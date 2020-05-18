İptal edilen Eurovision yerine alternatif gösteri

Hollanda'da 16 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan 2020 Eurovision Şarkı Yarışması finali, mart ayında corona virüs krizi nedeniyle tarihinde ilk kez iptal edilmişti.

Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği, final için ayrılan günde 40'dan fazla ülkede yayınlanan ve “Eurovision: Europe Shine A Light” adı verilen iki saatlik bir gösteri hazırladı.