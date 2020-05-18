İptal edilen Eurovision yerine alternatif gösteri

Eurovision Şarkı Yarışması organizatörleri, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen büyük final yerine alternatif bir gösteri yayınladı. Hollanda'da 16 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan 2020 Eurovision Şarkı Yarışması finali, mart ayında corona virüs krizi nedeniyle tarihinde ilk kez iptal edilmişti. Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği, final için ayrılan günde 40'dan fazla ülkede yayınlanan ve “Eurovision: Europe Shine A Light” adı verilen iki saatlik bir gösteri hazırladı. Gösteride, 41 ülkeden yarışmaya katılmaya hak kazanan sanatçılar, evlerinden çektikleri videolarla mesajını paylaştı. Yayın, Avrupa'nın Covid-19 önlemleri nedeniyle boş kalan sokaklarından görüntülerle başladı. Daha sonra gösterinin aralarındaki sosyal mesafeye dikkat eden sunucuları boş stüdyodan yayına devam etti.