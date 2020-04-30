İranlı engelli ressam ayağıyla tablolar çiziyor

30.04.2020 - 07:01
İranlı Fatemeh Hammami Nasrabadi yüzde 85 engelli.
Engeli, 31 yaşındaki kadını resim tutkusundan vazgeçirmedi.
Nasrabadi sadece ayaklarını kullanarak resimler çiziyor.
Bugüne dek Cristiano Ronaldo’dan Mehran Modiri’ye, Charlie Chaplin’den Selena Gomez’e pek çok ünlü ismin portrelerini resmetti.
Portrelerin yanı sıra hayvanları ve manzara görüntülerini de çiziyor.
Resimlerini paylaştığı Instagram hesabında 100 bine yakın takipçisi var.
İşte Nasrabadi’nin, bedensel engelin sanat aşkına engel olmadığını kanıtlayan çalışmalarından örnekler...