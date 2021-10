İranlı sanatçı bir resim çizdi, hayatının aşkını buldu

“BİR BUÇUK YIL SONRA İLK GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ GÜN EVLENME TEKLİF ETTİM”

Serginin ardından sanat eserlerinin fotoğrafını çekmesi için Parisa Karamnezhad’ı atölyesine davet ettiğini belirten Ahad Saadi, ardından bir buçuk yıl sosyal medya dışında hiçbir iletişim noktaları olmadığı için görüşemediklerini anlattı.

Ahad Saadi, “Bir buçuk yıl boyunca her gece belli bir saatte sosyal medyaya bakıyordum, bir an uyku sırasında farklı bir his oldu, o akşam Parisa’yı gördüğümde hissettiğim şey gibi. Hemen yataktan kalkıp bakmak istedim. Kontrol ettiğimde Parisa’nın o sırada sosyal medyada olduğunu gördüm ve yazıştık. Sonra Parisa’yı İstanbul’daki sergime davet ettim ve orada 1 buçuk yıl sonra ilk görüşmemiz oldu. Akşam yemeğine davet ettim ve orada da direkt evlenme teklifi ettim. Evlenme teklifimin ardından Parisa benden bir ay zaman istedi düşünmek için ama sağ olsun 24 saat geçmeden arayıp direkt kabul ettiğini söyledi” dedi.