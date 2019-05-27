İrem Derici Grup Gündoğarken'den özür diledi (Mest Of tepkisi)

Yayınlanan haberler sonrası Derici’nin sosyal medya hesaplarından “Sürpriz olsun istiyordum” açıklaması için “Ancak kötü bir sürpriz olurdu” diyen Gökhan Şeşen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İrem’i severiz ama bu yaptığını hiç etik bulmuyorum. Albümün bu isimle çıkmasını ne gönlüm ne de mantığım kabul ediyor. İrem Derici kendi alanında başarılı bir genç müzisyen. Amacım onu kırmak ve üzmek değil. Tam tersi her zaman destek olmak isterim. ‘Mest Of’ ismini ben bulmuş olabilirim ama bu tek başına bir şey ifade etmez. Grup Gündoğarken albümüne isim olduğu için bir anlam kazandı. Bu yüzden İrem Derici'nin beni anlayacağını umuyorum ve ‘Mest Of’ isminin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Bu durum İrem Derici'nin şahsına yönelik bir tavır değil. Bunu bilmesini isterim. Benim yerimde olsaydı eminim aynı şekilde davranırdı.”

İşin hukuki yanını konuşmanın şu anda doğru olmayacağını da ifade eden Şeşen, “Oralara varmadan çözülebilecek bir konu. Beni anlayacağını ve gerekeni yapacağını umuyorum” dedi.