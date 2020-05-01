Irrfan Khan'ın en sevilen filmleri ve dizileri
Slumdog Millionaire, Pi'nin Hayatı ve Jurassic World gibi filmleriyle tanınan Hint oyuncu Irrfan Khan, kanser tedavisi gördüğü Mumbai’de hayata veda etti. IMDb Bollywood yıldızının en sevilen projelerini derledi. İşte Irrfan Khan'ın rol aldığı en sevilen filmler ve diziler...
33. Schatten der Zeit (2004)
7,7
32. Bharat Ek Khoj (1988– )
8,9
31. Ek Doctor Ki Maut (1990)
8,3
30. Qissa: The Tale of a Lonely Ghost (2013)
6,7
29. The Warrior (2001)
6,7
28. Saheb Biwi Aur Gangster Returns (2013)
6,8
27. Chandrakanta (1994– )
7,8
25. Yeh Saali Zindagi (2011)
7,5
24. 7 Khoon Maaf (2011)
6,1
23. Life in a Metro (2007)
7,4
22. Mumbai Meri Jaan (2008)
7,7
16. Qarib Qarib Singlle (2017)
7,0
13. Paan Singh Tomar (2012)
8,2
12. Blackmail (I) (2018)
7,0
11. Puzzle (II) (2018)
6,7
8. Hindi Medium (2017)
7,8
5. Küs Kardeşler Limited Şirketi (2007)
7,2
4. İnanılmaz Örümcek-Adam (2012)
6,9
3. Angrezi Medium (2020)
7,4
2. Pi'nin Yaşamı (2012)
7,9