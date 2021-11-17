İspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı

Flamenko sanatçılarının yüzde 95'inin tablaos olarak adlandırılan flamenko salonlarındaki gösterilerle geçimini sağladığını hatırlatan Del Rey, "Bu sanatçıların hayatta kalmalarını garanti edebilmek için belediyelerin ve hükümetlerin çok daha fazla desteğine ihtiyaç var. Küresel bir sanat olan flamenko, ülkemizin kimliği ve kültür markasıdır" ifadelerini kullandı.



