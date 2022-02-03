İspanya'nın eski festivallerinden La Endiablada bir yıl aradan sonra yeniden yapıldı

Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl yapılmayan festivale bu yıl kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Angel de "Geleneklerimizi devam ettirmek için çok arzuluyduk. Bizim için önemli bir gelenek ve yapılmadığı zaman kendimizi kötü hissediyoruz. Bu yıl kısıtlamalar olsa da tekrar festivalimizi düzenledik. Yavaş yavaş normale dönüyoruz. Bizim için ailelerimiz için anlamı, hatırası çok önemli olan bir etkinlik" şeklinde konuştu.