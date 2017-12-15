İstanbul 1965'te nasıldı? (Eski İstanbul fotoğrafları)
ntv.com.tr
İstanbul eskiden nasıldı? İşte her yeri tarihten izler taşıyan İstanbul'un 1965'de çekilen en güzel fotoğrafları...
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1Yıllar önce mesela 1965'te İstanbul nasıldı?
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Dolmabahçe Sarayı Konferansları'nda İstanbul'un tespit edilmiş 39 ismi olduğunu ve tarihte hiçbir şehrin kadar çok ismi olmadığı belirten Prof. Dr. Ümit Meriç , İstanbul'un tarihi boyunca en çok seyahat edilen ve seyahatname yazılan şehirlerden biri olduğunu söyledi. Meriç "1550-1650 arasında İstanbul'la ilgili yazılmış bugün kütüphanelerde bulunan 550 seyahatname var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: İstanbul gezmekle bitmeyen bir şehir. İstanbul'un her yeri eski tarihten izler taşıyor. Bir ilim dalı gibi incelenerek dolaşılması gerektiği kanaatindeyim"
İşte sadece abideleriyle değil, tabiatıyla bir tarih olan İstanbul'un eski fotoğrafları...
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31970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi İstanbul'da Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı. Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.
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1965'DEN İSTANBUL FOTOĞRAFLARIIndiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski İstanbul fotoğrafları çıktı. Günümüze kıyasla daha tenha görülen İstanbul'un bu fotoğrafları 1965 yılında çekilmiş.
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İŞTE 52 YILLIK FOTOĞRAFLAR52 yıl önce çekilmiş fotoğraflarla İstanbul...
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7Karaköy
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11Galata Köprüsü
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13Eminönü
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37Gümüşsuyu'ndan Dolmabahçe'ye iniş
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