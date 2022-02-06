Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin yenilenen bölümleri ziyarete açıldı

BALKANLAR’DAN MEZOPOTAMYA’YA ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ

Müzenin koleksiyonunda, Balkanlar'dan Afrika'ya, Anadolu ve Mezopotamya'dan Arap Yarımadası'na ve Afganistan'a kadar, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde yer alan medeniyetlere ait eserler bulunuyor. Bir sonraki rota müzenin diğer birimi olan Eski Şark Eserleri Müzesi...

DÜNYANIN İLK YAZILI BARIŞ ANTLAŞMASI: KADEŞ



Eski Sanayi-i Nefise Mektebi binasında bulunan Eski Şark Eserleri Müzesi aslında Güzel Sanatlar Akademi imiş, peki ziyaretçileri burada hangi eserler bekliyor?

"Burada Kadeş Barış Antlaşması tableti bulunuyor... Bu tablet tarihteki bilinen ilk yazılı barış antlaşması. Yakındoğu coğrafyasının iki büyük gücü olan Mısır ve Hitit arasında, Kuzey Suriye’de bulunan Kadeş kenti yakınlarında gerçekleşmesinden dolayı, savaşın adı da barış antlaşması da, araştırmacılar tarafından genellikle bu kentin adıyla tarihi kayıtlara geçirilmiştir. İzledikleri başarılı siyasi ve askeri politikalarla sınırlarını ülkenin güneyine doğru genişleten Hititler, Kuzey Suriye topraklarını fethettikten sonra, bu bölgede var olan diğer güçlerle karşı karşıya kalmıştır. Asur ve Mısır gibi kuvvetli iki rakip, Hitit tarihi boyunca bu bölgede, onun en önemli savaş ve barış partnerleri olmuştur.Birbirlerine saldırmayacakları, birine herhangi bir saldırı olması durumunda da diğerinin onun yardımına koşacağı anlamında ifadeler içeren bir metin bu aslında ve iki taraf da birbirine kardeşim diye hitap ediyor.”