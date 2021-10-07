Festivalin ilk gününde, Aroma Oyunları, Yeşil'den kahve rengine kahve kavurma, Kahve Tarımı Esnasında Yaşanabilecek Üretim Sorunları ve Bunların Fincandaki Yansıması, Kahve Tadımı ve Değerlendirme Kavurum Farkları, NG Coffee Roastary, Coffee101 Günümüz Kahvesi, KAFEM için Yatırım Planlaması atölye ve workshoplar yapıldı.