İstanbul Coffee başladı

İki yıl aradan sonra kahveseverleri yeniden KüçükÇiftlik Park'ta bir araya getiren İstanbul Coffee , büyük ilgi ile başladı. 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin ilk gününde atölye ve workshopların yanı sıra, Dengi Dengine, Safiye, Bengisu, Jabbar, Ozan Buğra Kaya, Kürşat Nayim, Ece Barak ve Feridun Düzağaç şarkılarıyla kahveseverleri coşturdu.

Haberler 07.10.2021 - 16:28

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Türk Telekom Prime İstanbul Coffee , 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta bir araya getiriyor.

İstanbul Coffee Festival başladı - 2

in ilk gününde,  Aroma Oyunları, Yeşil'den kahve rengine kahve kavurma, Tarımı Esnasında Yaşanabilecek Üretim Sorunları ve Bunların Fincandaki Yansıması, Tadımı ve Değerlendirme Kavurum Farkları, NG Coffee Roastary, Coffee101 Günümüz si, KAFEM için Yatırım Planlaması atölye ve workshoplar yapıldı.

İstanbul Coffee Festival başladı - 3

Toplamda 32 canlı konserin gerçekleşeceği festivalin ilk gününde Dengi Dengine, Safiye, Bengisu, Jabbar, Ozan Buğra Kaya, Kürşat Nayim, Ece Barak ve Feridun Düzağaç gibi sevilen sanatçılar sahne aldı.

İstanbul Coffee Festival başladı - 4
Panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyimin yaşanacağı festivalde, kahve sektörünün en cool yarışmalarından Aeropress 2021 ve Coffee Tasting Challenge da düzenlenecek.

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