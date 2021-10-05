İstanbul Coffee Festival başlıyor

05.10.2021 - 14:38
Konser programı ise şöyle:
7 Ekim Perşembe
10:00-11:00 Dengi Dengine
11:00-12:00 Safiye
12:00-13:00 Bengisu
13:00-14:00 Jabbar
15:00-16:00 Ozan Buğra Kaya
16:00-17:00 Kürşat Nayim
17:00-18:00 Ece Barak
18:15-19:15 Feridun Düzağaç
08 Ekim Cuma
10:00-11:00 Ezgi Pakel
11:00-12:00 Alper Yıldırım
12:00-13:00 MEY&Baybisbald
13:00-14:00 Fikri Karayel
15:00-16:00 Bengisu
16:00-17:00 Ars Longa
17:00-18:00 Ezgi Yelen
18:15-19:15 Burak Kut
09 Ekim Cumartesi
10:00-11:00 The Golden Shore
11:00-12:00 The Abrakadabralar
12:00-13:00 Astrı Velvet
13:00-14:00 Sattas
15:00-16:00 Elçin Orçun
16:00-17:00 Safiye
17:00-18:00 Fırat Akarsel
18:15-19:15 Can Bonomo