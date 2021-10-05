İstanbul Coffee Festival başlıyor

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, yedinci yılında yeni normaller ve alınan ekstra önlemlerle kahve severlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1-3 Ekim’de gerçekleşen Ankara Coffee Festival’in ardından pandemi sürecinde normalleşme koşullarında gerçekleşecek olan festivalde kahveseverler üst düzey sağlık önlemleri ile İstanbul’luların buluşma noktası olan Küçükçiftlik Park’ta bir araya gelecek.



