İstanbul Coffee Festival yoğun ilgiyle başladı

1 Avrupa’nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 6. yılında nitelikli kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu kahvenin geçmişi ve günümüzün yeni nesil lezzetleri ile birlikte paylaşıyor. 19-22 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca süren festival, kahvenin yarattığı duygular ve yaşam alanları üzerine kurgulandı. İstanbul Coffee Festival’in programında en sevilen lokal kahve dükkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü coffee shop'lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserleri yer alıyor.





2 Yeni deneyimler, eğlenceli etkinlikler

Festivalin ilk gününde kahveseverler Spada Coffee ile Cuppinp, Null Coffee Roasters ile Kahve ve Yiyecek Eşleşmeleri, Koray Erdoğdu-Coffee Manifesto ile Cezve/İbrik Şampiyonundan Teknikler, Deal Coffee Co ile Nitro Cold Brew, Caffeine Coffee Roasters ile Kavurma Teknikleri ve Blending, Del Fiano ve İdil Yazar ile Bean to Bar Çikolata Yapımı atölye çalışmalarına, Peru-Guatemala-Kolombiya Kahve Orijinleri ve Ticaret, Tuğba Munzur ile Dünyada Yükselen Meslek: Baristalık, Filippo Francini ve Barış Somer ile Espresso Makinesinde İnovasyon ve Etkileri panellerine, Ekho, Elçin Orçun, The Away Days, Derin Sarıyer, In Hoodies ve Mirkelam konserlerine katılma imkanı buldu.

k.

3 Festivalin 20 Eylül programında Meet Lab Coffee ile Espresso ve Espresso Bazlı Kahveler, Probador Colectiva ve Cafe Imports ile Cupping, Pınar Latte Art Barista Süt ile Kahve Süt Uyumu, Escobarista ile İçindeki Baristayı Dışarı Çıkar, MOC ile Espresso Bazlı Kahveler, Oğul Türkan ile Gurme Kahve Tadımı atölye çalışmaları, George Delichristos ile Finca Deborah’a Yolculuk paneli, Ezgi Aktan, Zeytin, Derin Sarıyer, Burak Bey, Fikri Karayel ve Vega konserleri yer alacak.





4 Hafta sonu programı

İstanbul Coffee Festival’in hafta sonu programında 21 Eylül Cumartesi günü Utku Gülhan ve Ersin Kefeli ile Coffee for Better: Son Nesil Kahve söyleşisi, Gökhan Gültekin ve Ersin Kefeli ile Son Nesil Kahve, Jonas Sutter ile Kahve Sektöründe İş Zekası ve Data Analizi, Nora Smahelova ile Kahve Satışında İletişim ve Ergonomi, Çağatay Gülabioğlu ile Bir İçecekten Daha Fazlası: Kahvenin Sosyo-Kültürel İzdüşümleri panelleri, Tchibo ile Davidoff ile Filtre Kahve Demleme Teknikleri, Petra Roasting Co ile Bilinçli Kahve Tadımı, Da Vinci Gourmet ile Signature Drints and Mixology, Baristocrat ile Barista Kimdir?, Coffee Manifesto ile Tarafını Seç! Senin Metodun Hangisi?, Del Fiano ve Nordic Approach ile Cupping atölye çalışmaları, Ekho, Vera, Cihan Mürtezaoğlu, Beaten Fame, Emir Yargın ve Feridun Düzağaç konserleri düzenlenecek.