İstanbul Coffee Festival yoğun ilgiyle başladı

Yeni deneyimler, eğlenceli etkinlikler

Festivalin ilk gününde kahveseverler Spada Coffee ile Cuppinp, Null Coffee Roasters ile Kahve ve Yiyecek Eşleşmeleri, Koray Erdoğdu-Coffee Manifesto ile Cezve/İbrik Şampiyonundan Teknikler, Deal Coffee Co ile Nitro Cold Brew, Caffeine Coffee Roasters ile Kavurma Teknikleri ve Blending, Del Fiano ve İdil Yazar ile Bean to Bar Çikolata Yapımı atölye çalışmalarına, Peru-Guatemala-Kolombiya Kahve Orijinleri ve Ticaret, Tuğba Munzur ile Dünyada Yükselen Meslek: Baristalık, Filippo Francini ve Barış Somer ile Espresso Makinesinde İnovasyon ve Etkileri panellerine, Ekho, Elçin Orçun, The Away Days, Derin Sarıyer, In Hoodies ve Mirkelam konserlerine katılma imkanı buldu.

