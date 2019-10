İstanbul Comics and Art Festival Hayvan Gibi temasıyla Beşiktaş sokaklarında

Bu yıl 11 Ekim’de Urban Art projesi ile İstanbul-Berlin kardeş şehri 30. yıl kutlamaları kapsamında Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kendine Has desteğiyle, Goethe Enstitüsü, Tarabya Kültür Akademisi ve Yes, And…Productions (YAP)’ın katkılarıyla İstanbul Comics and Art Festival Beşiktaş sokaklarına çıkıyor. Berlinli sokak sanatı oluşumu Yes, And…Productions’ın (YAP) kurucusu küratör Denis Leo Hegic festival için İstanbul’a davet edildi. Denis Leo Hegic, Berlin’den Marina Zumi, TpT, Hundertzehn, Martin Krusche, İstanbul’dan Somon, Rakun, Max, Nuka, Ankara’dan Gökhan Tüfekçi namı diğer Kara Gözüktü Kaptan ve İzmir’den Cem Sonel Beşiktaş sokaklarında mural çalışmalar gerçekleştirmek üzere davet edilen sanatçılar arasında yer alıyor.