İstanbul Film Festivali 'Beklenen Şarkı' filmini restore ediyor

Adı anıldığında akıllara aynı adlı şarkısını ve Cahide Sonku ile Zeki Müren'in piyano başındaki ikonik pozlarını getiren Beklenen Şarkı, birçok ilki bünyesinde barındırdığı için Türk sinemasında ayrı bir yere sahip. O dönemde Zeki Müren radyo sayesinde tüm Türkiye’de tanınırken Sonku ise büyük bir sinema yıldızıydı.