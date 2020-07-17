İstanbul Havalimanı Müzesi 'Türkiye'nin Hazineleri-Tahtın Yüzleri' sergisiyle açıldı

"HER YOLCU TARİHİMİZDEKİ ÖNEMLİ ESERLERİ GÖRME FIRSATINA SAHİP OLACAK"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise müzenin eşsiz koleksiyonu ile havalimanı içerisinde yolculara yeni bir çekim alanı oluşturacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri sergisi kapsamında tarih öncesi Göbeklitepe ve Çatalhöyük dönemlerinden kalma eserler ile tarih çağlarındaki Anadolu uygarlıklarına, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler sergilenecek. Tarihe iz bırakmış 15 döneme ve dönemini temsil eden lider ve hükümdarlara yer verilen bir animasyon çalışmasını da müzemizde görebileceksiniz. Bu müze ile tek tek görülmesi mümkün olmayan bazı orijinal eserler, tek bir çatı altında toplanmış oldu. Türkiye'ye giriş yapan her yolcu, tek bir müzede tarihimizdeki önemli eserleri görme fırsatına sahip olacak."