İstanbul Kültür Yolu Festivali tarihleri 2025: Kültür Yolu Festivali nerede, hangi konserler var?

Kültür Yolu Festivali İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük festivali olarak biliniyor ve aynı anda birkaç şehirde birden düzenleniyor. 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan festival, Konya ve Ankara'da ise 28 Eylül'de noktalanıyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde ücretli ve ücretsiz konserler, tiyatrolar, sergi ve müzeler, atölyeler, söyleşiler yer alıyor. İşte, festivaldeki konserler...

İstanbul Kültür Yolu Festivali tarihleri 2025: Kültür Yolu Festivali nerede, hangi konserler var? - 1

İstanbul Kültür Yolu Festivali, farklı mekanlarda ziyaretçileri bekliyor. 5 Ekim'e kadar devam edecek festivalde ayrıca lezzet noktaları da yer alıyor. İstanbul'da yöresdel lezzetleri sunan 13 mekan da festival boyunca hizmet verecek. 2021 yılında başlayan en büyük festival, bugün 20 şehirde düzenleniyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali ne zaman?

SANAT HABERLERİ

İstanbul Kültür Yolu Festivali tarihleri 2025: Kültür Yolu Festivali nerede, hangi konserler var? - 2

İSTANBUL KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ TARİHLERİ

İstanbul'da 27 Eylül'de başlayan Kültür Yolu Festivali, 5 Ekim'de sonlanacak. Festival aynı anda bir kaç şehirde gerçekleşiyor.

Malatya'da 4-12 Ekim, Diyarbakır'da 11-19 Ekim, Mardin'de 18-26 Ekim, İzmir'de 25 Ekim-2 Kasım, Antalya'da da 1-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul Kültür Yolu Festivali tarihleri 2025: Kültür Yolu Festivali nerede, hangi konserler var? - 3

ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ SAYISIZ ETKİNLİK

Festivalde ücretli ve ücretsiz olmak üzere; tiyatro, söyleşi, gastronomi, çocuk etkinlikleri, atölye, opera/bale/müzikal, sergi, konser, gezi ve workchop'lar yer alıyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali tarihleri 2025: Kültür Yolu Festivali nerede, hangi konserler var? - 4

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin düzenlendiği mekanlar:

Mim Sanat Derneği
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
Beyoğlu Refla Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Bohça Mağazası
İstanbul Modern
İstanbul Üniversitesi
Nişantaşı Kalyon Kültür Merkezi
Rami Kütüphanesi
İstanbul Arkeoloji Müzesi,
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Galatasaray Tarihi Postane Müze Mağaza ve Pıl Sergi Merkezi
Zorlu PSM
Galata Rum Okulu
Salt Beyoğlu
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Galata Kulesi
Tarım Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi
Galataport Paket Postanesi
AKM
Galataport Saat Kulesi Meydanı
Galataport
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
Taksim Camii Kültür Merkezi
MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Taksim Sanat
İstanbul Sinema Müzesi (Atlas Sineması)
Hazerantik Kağıthane Sedef Atölyesi
ANAMED
Aşıklar Otağı Kültür ve Sanat Evi
Bedri Rahmi Eyiboğlu Evi
Büyük Çamlıca Camii
Darülaceze
Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Topkapı Yerleşkesi
Halüç Üniversitesi
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi
Süreyya Operası
Kız Kulesi
Mecidiyeköy Stüdyo Sahne
Meşher
Polat Piyalepaşa Çarşı
Taksim Meydanı
Zeytinburnu Mozaik Müzesi
Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi

İstanbul Kültür Yolu Festivali tarihleri 2025: Kültür Yolu Festivali nerede, hangi konserler var? - 5

Festival kapsamında ücretli ve ücretsiz konser şöyle: Ferhat Göçer, Ceza, Scarlet The Band Pop Jazz Konseri, Merve Özbey, Şedaraban Faslı, Resul Dindar, Mana Makamı, Makamların Yolculuğu Konser Dizisi, Andrea Vanzo, Haluk Levent, Napoliten Konseri, ''Ensemble'' Ümit Yılmaz, Jazz to Musiki, Bendire Sala, Oğuzhan Koç, Suzan Kardeş-Serkan Çağrı, Ekin Uzunlar, Sevgiliye Selam, Saz ve Söz ile, Tasavvuf Müziği Konseri ve Mahzuni Şerif Senfoniyle Buluşuyor konserleri düzenlenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER