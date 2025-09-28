İstanbul Kültür Yolu Festivali tarihleri 2025: Kültür Yolu Festivali nerede, hangi konserler var?
Kültür Yolu Festivali İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük festivali olarak biliniyor ve aynı anda birkaç şehirde birden düzenleniyor. 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan festival, Konya ve Ankara'da ise 28 Eylül'de noktalanıyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde ücretli ve ücretsiz konserler, tiyatrolar, sergi ve müzeler, atölyeler, söyleşiler yer alıyor. İşte, festivaldeki konserler...
İstanbul Kültür Yolu Festivali, farklı mekanlarda ziyaretçileri bekliyor. 5 Ekim'e kadar devam edecek festivalde ayrıca lezzet noktaları da yer alıyor. İstanbul'da yöresdel lezzetleri sunan 13 mekan da festival boyunca hizmet verecek. 2021 yılında başlayan en büyük festival, bugün 20 şehirde düzenleniyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali ne zaman?