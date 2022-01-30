İstanbul Kuşları sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı

“Ailelere çocuklarıyla birlikte gelmelerini rica ediyorum”

Serginin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini belirten Tüydeş, "Daha yeni olmasına rağmen çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanların 'Ben bu kuşu görmüştüm' dediği anlara şahit olmaya başladık. Aslında bu projenin amaçlarından biri buydu. Sergi 9 Şubat'a kadar Galataport'ta ücretsiz olarak herkese açık. Benim ailelere çağrım çocuklarıyla birlikte gelmelerini rica ediyorum. Çünkü küçük yaşta onların dikkatini çekebilmek, onları bu işin içerisine katabilmek en büyük tutkumuz ve hayalimiz" dedi.