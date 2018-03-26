'Istanbul Photo Awards 2018' sahiplerini buldu

1 Anadolu Ajansı tarafından dördüncü kez düzenlenen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) resmi sponsoru olduğu Istanbul Photo Awards’ın kazananları belli oldu. 18-21 Mart tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelen uluslararası jüri 22 ülkeden 27 fotoğrafçıyı ödüllendirdi.

2 Rohingyalı göçmenler Yılın Fotoğrafı ödülünü getirdi.



Yılın Fotoğrafı ödülünü Bosnalı foto muhabiri Damir Sagolj, Bangledeş’te Rohingyalı göçmenlerin bulunduğu kampta çektiği “Çocuk” adlı fotoğrafı ile kazandı.

3 Kevin Frayer, Getty Images için çektiği Rohingya konulu seri ile Seri Haber dalında birinciliği aldı.

4 Tekil Spor kategorisinde birincilik ödülünü ise Lukas Schulze “Yüzücü mü Balık mı?” adlı fotoğrafı ile kazandı. P

5 Pavel Volkov, Vechernaya Moskva Newspaper için çektiği “Talai Hikayesi” başlıklı seriyle Seri Spor alanında birinciliğe layık görüldü.

6 Muhamed Fathıl Asrı, New Straits Times Press için çektiği fotoğraf ile Tekil Doğa & Çevre birincisi oldu.

7 Seri Doğa & Çevre kategorisinde Marcus Yam, Los Angeles Times için çektiği seri ile birinciliğe layık görüldü.

8 Andrew McConnell, Panos Pictures için çektiği seri ile Seri Portre birincisi olurken Seri Günlük Yaşam kategorisinin birincisi Rus fotoğrafçı Sergei Stroitelev oldu.

9 Bu yıl 28 yaş altı Genç Fotoğrafçı ödülü Filipinli fotoğrafçı Ezra Acayan’a verildi. Bu yıl Seri Doğa & Çevre kategorisinde Rodrigo Cabrita ve Seri Günlük Yaşam kategorisinde Anastasia Rudenko onur ödülüne layık görüldü.

10 Istanbul Photo Awards yarışmasında ödül kazanan fotoğraflar, yarışmanın her yıl yayımlanan albümünde yer alacak ve yurt içi ile yurt dışında açılacak sergilerde izleyicilerle buluşacak.

11 Yarışmanın jürisini oluşturan ve uluslararası haber fotoğrafı dünyasının önde gelen temsilcileri, alanında isim yapmış fotoğrafçıların yarışmaya başvurduğunu ve her geçen yıl hem başvuru sayısının hem de fotoğraf kalitesinin arttığını belirtti.

12 Yılın Fotoğrafı seçilirken, fotoğrafı gördükleri anda ortak bir kanaatin oluştuğunu belirten jüri üyeleri, Istanbul Photo Awards’ın yılın en önemli olaylarını ve hayatın farklı yönlerini ortaya koyan fotoğrafları ödüllendirmesinin çoğu zaman çok zor koşullarda görev yapan foto muhabirlerine maddi ve görünürlük anlamında çok önemli bir destek verdiğini, genel olarak da görsel basına ciddi katkılar sunduğunu vurguladı.

13 Istanbul Photo Awards yarışmasında "Yılın Fotoğrafı"nı çeken foto muhabiri 10 bin dolar para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, her kategorinin birincileri 8 bin, ikincileri 5 bin, üçüncüleri 3 bin dolar para ödülü kazanacak.. 3 bin dolar değerindeki Genç Fotoğrafçı ödülü bu yıl ikinci kez veriliyor.

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