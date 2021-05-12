Istanbul Photo Awards 2021 kazananları açıklandı

Foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması Istanbul Photo Awards'da Yılın Fotoğrafı ödülüne, Bangladeşli Mohammed Shajahan'ın Anne Sevgisi eseri layık görüldü.

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12.05.2021 - 11:31

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, işlerini özveriyle yapmaya devam eden foto muhabirleri ve basın mensuplarının ne kadar zorlu şartlar altında çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu zorlu dönemde de Anadolu Ajansı, Istanbul Photo Awards yarışmasıyla sektöre desteğini sürdürdü. Yedinci yılında 12 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform olmakla kalitesini gösteren Istanbul Photo Awards'ın kazananları, fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlendi. 2021 Yılın Fotoğrafı ödülünü, dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 15 bine yakın fotoğraf arasından seçilen, Bangladeşli fotoğrafçı Mohammed Shajahan'ın Anne Sevgisi eseri kazandı.







Tekil haber kategorisinde ise AFP Foto Muhabiri Yuri Cortez, El Saldavor'daki Quezaltepeque Hapishanesinde mahkumları objektifine yansıttığı eseriyle ikinciliğe hak kazandı.





Yunanistan'da yerleştirildikleri kamptan kaçan mültecilerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğrafıyla üçüncülüğü de AP Foto Muhabiri Petros Giannakouris elde etti. Cortez ve Giannakouris'un fotoğrafları, dünya genelinde farklı gündemlerin olduğunu da gösterdi.





Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde birinciliğe Sabahtan Geceye Kadar Ölüleri Alıyoruz çalışmasıyla İtalyan fotoğrafçı Fabio Bucciarelli değer görüldü.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde ikinciliği Dağlık Karabağ Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla Sabah Gazetesi'nden Uğur Yıldırım aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Seri Haber kategorisinde üçüncülüğü, Beyrut patlamasını ele alan fotoğraflarıyla Getty Images foto muhabiri Chris McGrath aldı.

Tekil Sporda Kovid Çağında Sadık Hayranlar fotoğrafıyla Çek Haber Ajansı foto muhabiri Roman Vondrous birinci oldu.

Tekil Spor'da AP fotoğrafçısı Scott Robin Barbour Superbike Kazası ile ikinci oldu

Tekil Spor'da Tomruk Tırmanışı fotoğrafıyla Getty Images fotoğrafçısı Adam Pretty üçüncü oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Kırgızistan'ın milli sporu Kok Boru'yu ele alan serisiyle Alain Schroeder birinci oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Çek fotoğrafçı Barbora Reichova Yıkılmaz Olimpiyatçılar çalışmasıyla ikincili oldu.

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Spor dalında Suriye: Korku ve Savaş yerine Spor ve Eğlence başlıklı serisi ile DPA fotoğrafçısı Anas Alkharboutli üçüncü oldu

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Günlük Yaşam dalında Fransız Jeremy Lempin Doktor Peyo ve Hassen çalışmasıyla birinci oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.

Seri Portre'de İran'dan Yabancı Ayna fotoğraflarıyla Armin Karami, birinciliğin sahibi oldu.