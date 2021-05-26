İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 9 yıl sonra sanatseverlerle buluşuyor

DHA 26.05.2021 - 13:14 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 13:15
1937 yılından beri Dolmabahçe Veliaht Dairesi'nde hizmet veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle 2012 yılında kapatıldı. Eserler ise, müze kapatılmadan bir yıl önce yapılan Salıpazarı'ndaki 5 nolu antrepoya taşındı. Tüm eserlerin taşındığı antrepo, modern teknoloji kullanılarak, müzeye dönüştürüldü. Çalışmaların yüzde 99 tamamlandığı müze kapılarını, sonbaharda yeni yerinde açacak.
"İNŞAATIN YÜZDE 99'U BİTTİ"
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, "Burada modern bir depo yaptık ve bütün koleksiyonu içine yerleştirdik. Yine bizim öğrencimiz olan Emre Arolat'un tasarımıyla bir müze binası inşa edildi. İnşaat sürecimiz tamamlandı. Şimdi ise işimiz koleksiyonları, sanatseverlerle buluşturmak. Depoda bekleyen eserlerin ciddi bir restorasyon sürecine ihtiyaçları vardı. Müze inşaatının yüzde 99'unun bittiğini söyleyebiliriz. Müze, 2021'in sonbaharında kapılarını sanatseverlere açmış olacak. Ve ümit ediyorum hatta eminim burası sadece İstanbulluların değil, ülkemizin en önemli sanat duraklarından biri olacak" dedi.
Prof. Dr. Elçi, “Artık deneyimli ve alanda uzman bir müze müdürümüz de var, Hasan Karakaya. Onunla birlikte kadroyu daha da geliştireceğiz. Müzenin açılış sergisini Sanat Tarihi Bölümü hocalarımız Zeynep İnankur ve Burcu Pehlivanoğlu ile planlamaya başladık. Sonbaharın sürpriz bir tarihinde kapılarımızı sanatseverlere açmış olacağız” dedi
İşte müzeden diğer kareler...