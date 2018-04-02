İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bu hafta 14 oyun sahnelenecek

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)



Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder. Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 8 Nisan tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BİR KÜMES HİKAYESİ (5+ Yaş)



Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin’in yazdığı Ebru Üstüntaş’ın yönettiği oyunda; Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy ve Neşe Ceren Aktay rol alıyor. Oyun, 8 Nisan tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

MEVLANA’DAN ÖYKÜLER (6+ Yaş)



Mercan’ın yaşadığı köye şehirden çocuklar gelir, onlarla arkadaş olmak isteyen Mercan elinden gelen tüm yardımı yaparsa da çocuklar arkadaş olmaz. Çok üzülen Mercan ‘a İrfan Dede yol gösterir. Onu Mevlana ile tanıştırır ve onun öğretileriyle yol bulmasına yardım eder. Mercan ve İrfan Dede’nin anlatımıyla çocuklar Mevlana ile tanışır. Günay Ertekin’in yazıp Handan Ergiydiren’in yönettiği oyunda, Ali Murat Altunmeşe, Arda Tıkız, Burhan Yeşilyurt, Cihat Faruk Sevindik, Ömer Naci Boz, Seda Yılmaz, Tevfik Şahin, Yasemin Tunca, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 8 Nisan tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.