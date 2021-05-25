İstanbul'da iki depo müze kurulacak

DHA 25.05.2021 - 10:27
"ALAN DARLIĞI NEDENİYLE ESERLERİ SERGİLEYEMİYORUZ"
Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:
"İstanbul Arkeoloji Müzeleri depolarındaki eserlerinin taşınmasının birinci amacı bu eserlerin daha iyi korunması, muhafaza edilmesi ve insanımıza sunulmasıdır. Şu an da ne yazık ki alan darlığı itibariyle bu eserleri sunma konusunda arzu ettiğimiz atılımları yapamıyoruz. Bir yandan da sürekli gelen eserleri depolamak bizler için başka bir sıkıntı. Eserlerin korunması için büyük bir mekana çok gelişmiş teknolojik imkanlara ihtiyaç var. Şu an İstanbul Arkeoloji Müzeleri bu eserlerin depolanmasına imkan vermiyor. Ne yapalım bırakalım da bu eserler burada çürüsün mü? Ya da bırakalım bu eserler kilitli kapılar ardında mı kalsın?"