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İstanbul'da 'renkli koşu' festivali

Anadolu Ajansı

Renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', binlerce koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival rengarenk görüntülere sahne oldu.

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    Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival için koşucular Maltepe Sahilinde toplandı.


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    Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan yarışmacılar, 5 kilometrelik etabı koştu.Koşuya tekerlekli sandalyeli engelliler de katıldı.


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    Gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivale aileleriyle gelen katılımcılar da renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca, turistler de festivale ilgi gösterdi.


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    Yaklaşık bir saat süren koşu etabının ardından şarkıcı Doğukan Manço sahne aldı.


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    Bu arada, ABD'de başlayan ve 6 yıldır Türkiye'deki farklı kentlerde de düzenlenen organizasyona, bugüne kadar yaklaşık 37 bin kişinin katıldığı ifade edildi.
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