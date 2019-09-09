İstanbul'da 'renkli koşu' festivali
Anadolu Ajansı
Renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', binlerce koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival rengarenk görüntülere sahne oldu.
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1Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival için koşucular Maltepe Sahilinde toplandı.
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2Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan yarışmacılar, 5 kilometrelik etabı koştu.Koşuya tekerlekli sandalyeli engelliler de katıldı.
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3Gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivale aileleriyle gelen katılımcılar da renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca, turistler de festivale ilgi gösterdi.
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4Yaklaşık bir saat süren koşu etabının ardından şarkıcı Doğukan Manço sahne aldı.
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5Bu arada, ABD'de başlayan ve 6 yıldır Türkiye'deki farklı kentlerde de düzenlenen organizasyona, bugüne kadar yaklaşık 37 bin kişinin katıldığı ifade edildi.
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