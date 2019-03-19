İstanbul'un ilk fotoğrafları sergide

1 Fransız fotoğrafçı Girault de Prangey'in 1842'de başladığı fotoğraf seyahati esnasında uğrak yerlerinden biri olan Anadolu ve İstanbul'da 1843'te çektiği fotoğraflar, çok sayıda uzman ve tarihçi tarafından İstanbul'un bilinen ilk fotoğrafları olarak kabul ediliyor. New York'ta 30 Ocak'tan bu yana sergilenen fotoğraflar, insanları 19. yüzyıl tarihine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

2 Monumental Journey (Anıtsal Yolculuk) adlı serginin Anadolu olarak geçen bölümündeki İstanbul fotoğrafları arasında, Beyazıt Kulesi'nden çekilen ve İstanbul'un o dönemki panoramik manzarasının görüldüğü fotoğraf öne çıkıyor. Nuruosmaniye Camisi'nin merkezini oluşturduğu fotoğrafta, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya'nın yanı sıra Boğaziçi ve Marmara Denizi görülüyor. İstanbul'daki farklı binaların yakın plan çekimlerinin yer aldığı sergide, Prangey'in atının sürücüsünün portresi de yer alıyor.

3 O dönem Osmanlı topraklarında yer alan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın panoramik bir fotoğrafının yer aldığı sergide Suriye, Mısır ve Filistin'den de birçok kare bulunuyor. İşte İstanbul fotoğrafları...

4 Beyazıt Kulesinden çekilen ve İstanbul'un o dönemki manzarasının görüldüğü fotoğraf öne çıkıyor. Nuruosmaniye Camii'nin merkezini oluşturduğu fotoğrafta, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camiilerinin ardından Boğaziçi ve Marmara denizi görülüyor.

5 Haydarpaşa'da çekilen fotoğrafta Osmanlı'ya ait bir kamp

6 Hipodrome isimli fotoğrafta, Sultanahmet Camii'nin minareleri ve Sultanahmet Meydanı'ndaki dikilitaş görülüyor.

7 İstanbul'da yer alan bir balıkçı kulübesi

8 Galata yanındaki çeşme isimli fotoğraf

9 İstanbul'da çekilen bir sokak ve ahşap evler

10 Prangey'in atının sürücüsünün portresi

11 Tarihçi ve arkeolog vasıfları da olan Prangey, fotoğrafçılıkta Dagerreyotype olarak bilinen fotoğraf tekniğinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Kilolarca ağırlıktaki makinesiyle 1842'de bir fotoğraf yolculuğuna çıkan Prangey, 3 yıl boyunca İtalya, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Mısır gibi coğrafyalarda binden fazla fotoğraf çekti.

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Prangey'in çektiği bu fotoğraflar, İstanbul, Atina, Roma ve Kudüs'ün bugüne ulaşan ilk fotoğrafları olarak kabul ediliyor. Sanatçının birçok yeni teknik deneyerek çektiği fotoğraflar dünyanın en eski fotoğraf arşivi olarak biliniyor.