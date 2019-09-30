İsveçli aktivist Greta Thunberg'in BM konuşması şarkıya dönüştü
ntv.com.tr
Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmasıyla tüm dünyanın gündeminde olan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bir metal müzik grubuna ilham verdi ve konuşması death metal şarkısına dönüştü.
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New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, konuşmasıyla tüm dünyanın gündemine girmişti.
Thunberg’in "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözlerini içeren etkili konuşması, internette 3 milyondan fazla izlenmişti.
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Konuşma, bir death metal şarkısına ilham kaynağı oldu. Suaka adlı müzik grubu üyeleri Thunberg’in sözlerini şarkıya çevirerek bir de klip hazırladı.
Thunberg, kendi Facebook sayfasında da klibi yayınladı.
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Dünya çapında 1,4 milyon öğrencinin katıldığı “İklim için Okul Grevi” protestosunu başlatan Thunberg; Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e resmi dilekçe sunarak şikayet etmişti.
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İngiltere'den fosil yakıt kullanmadan yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?" demişti.
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Devlet liderlerinin iklim değişikliğini görmezden geldiğini öne süren Thunberg, "Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak" ifadelerini kullanmıştı.