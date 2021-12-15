İtalya’da 10 bin yıllık bir kız çocuğu mezarı bulundu

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 13:14 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 13:58
İtalya'da bir mağarada çalışan arkeologlar, Avrupa'da türünün en eskisi olan ve son derece süslü 10 bin yıllık bir kız bebek mezarını ortaya çıkardı.
Arkeolojik kazı ABD’de yer alan Denver Colorado Üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırmacılar, “Neve” lakaplı avcı-toplayıcı çocuğun mezarının deniz kabukları ve kartal pençesiyle süslendiğini belirtti.
Diğer taraftan, Neve’nin kalıntıları ilk olarak 2017 yılında Ligurya Alpleri yakınındaki Arma Veirana mağarasında keşfedildi ve sonraki yıllarda özenle kazıldı. Uzmanlar, erken Orta Taş Çağı dönemine ait çok az gömü bulunduğunu belirterek, yeni bulguların o dönemde yapılan cenaze törenleri eşitlikçi doğasının kanıtı olduğunu bildirdi.
Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, “Arkeolojik kayıtlarda ortaya konduğu gibi, insanların ölülerini ne kadar erken gömdüğünün gelişimi muazzam kültürel öneme sahip. Cenaze pratiği, geçmiş toplumların yapısına ışık tutar. Örneğin, çocukların gömülmesi, onların tam insan olarak kabul edildiğini gösterir” açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte arkeologlar, Neve'nin cenazesinin daha önce Alaska'daki Upward Sun River'da bulunan 11 bin 500 yaşındaki bebeklerinkine benzer olduğunu açıkladı.
Bu durum, bebeklerin tam kişiler olarak tanınmasının kökeninin Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göç eden halklar tarafından paylaşılan atalardan kalma bir kültüre sahip olabileceğini düşündürüyor.
Diğer taraftan Arma Veirana, kuzeybatı İtalya'da sadece yerel aileler arasında değil, aynı zamanda kazıları sonucunda mağarayı ilk kez 2015 yılında arkeologların dikkatine sunan geç Buz Devri araçlarını açığa çıkaran yağmacılar arasında da popüler bir yer.
Araştırmacılar, bu nedenle ilk iki yılı mağaranın ağzına yakın bir yerde çalışarak 50 bin yıl öncesine ait aletleri ortaya çıkararak geçirdiklerini söyledi. Ancak mağaranın derinliklerinden gelen tortular ilgileniri çekti. Bu tortu katmanlarını mağaranın derinliklerinde keşfetmeye başladıklarında, ekip bir dizi delinmiş deniz kabuğu ortaya çıkarmaya başladı ve bu da kısa süre sonra antropolog Claudine Gravel-Miguel tarafından Neve'nin mezarının bir kısmının keşfedilmesine yol açtı.
Gravel-Miguel, "Mezar alanının yakınındaki a meydanda kazı yapıyordum ve etrafıma bakıp ‘bu tuhaf bir kemik’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Baktığımız kafatasının çok küçük bir insana ait olduğu kısa sürede anlaşıldı. Oldukça duygusal bir gündü” dedi.
Öte yandan, Neve'nin dişleri üzerinde yapılan araştırmalar, onun öldüğünde muhtemelen sadece 40-50 günlük olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bilim insanları onun anne karnında stres yaşadını ve doğumdan 47 ile 28 gün önce dişlerinin gelişiminin geçiçi olarak durduğunu keşfetti.
Ayrıca dişlerin karbon ve nitrojen analizleri, Neve'nin annesinin hamileyken karasal bir diyetle beslediğini gösterdi. Arkeologların Neve'nin yaklaşık 10 bin yıl önce yaşadığını belirleyebilmeleri ise kalıntıların radyokarbon tarihlemesi yoluyla oldu.
Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanın yazarı ve paleoantropolog Caley Orr, “Mezolitik dönem özellikle ilginç. Son Buz Çağı'nın sonunu takip ediyor ve Avrupa'da avcılık ve toplayıcılığın geçim sağlamanın birincil yolu olduğu son dönemi temsil ediyor. Yani, insanlığın geçmişini anlamak için gerçekten önemli bir zaman dilimi” değerlendirmesinde bulundu.