İtalya’da 10 bin yıllık bir kız çocuğu mezarı bulundu: İlk insanlar arasındaki eşitlikçi toplumun göstergesi

ÖLDÜĞÜNDE SADECE 40-50 GÜNLÜKTÜ

Gravel-Miguel, "Mezar alanının yakınındaki a meydanda kazı yapıyordum ve etrafıma bakıp ‘bu tuhaf bir kemik’ diye düşündüğümü hatırlıyorum. Baktığımız kafatasının çok küçük bir insana ait olduğu kısa sürede anlaşıldı. Oldukça duygusal bir gündü” dedi.



Öte yandan, Neve'nin dişleri üzerinde yapılan araştırmalar, onun öldüğünde muhtemelen sadece 40-50 günlük olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bilim insanları onun anne karnında stres yaşadını ve doğumdan 47 ile 28 gün önce dişlerinin gelişiminin geçiçi olarak durduğunu keşfetti.