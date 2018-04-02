İtalya’da Casanova müzesi açılıyor

Adı hep skandallara karışan Casanova, bir ara büyüye merak salıyor ve tutuklanıyor. 5 yıl cezaya çarptırılan Casanova, daha önce kimsenin kaçmayı başaramadığı ünlü cezaevi I piombi’den kaçmayı başarıyor. Casanova hayatı boyunca tüm Avrupa’yı geziyor ama adı hep skandallara karıştığı için her gittiği ülkeden kovuluyor. Kumarı da çok seviyor ve tabii bu zevk ona pahalıya mal oluyor.

Casanova, yazdığı otobiyografisinde 122 kadınla yattığını da belirtiyor.