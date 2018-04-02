İtalya’da Casanova müzesi açılıyor
ntv.com.tr
Venedik’te, tarihteki en çapkın kişi olarak bilinen İtalyan maceracı ve yazar Giacomo Casanova’yı anlatan müze açılıyor.
-
1
18’inci yüzyılın ünlü maceracı, çapkın ve yazarı Giacomo Casanova’nın müzesi açılıyor. Müzede ziyaretçilere Casanova’nın kadınlara ilgisine yönelik şöhretinden daha fazlasının gösterilmesi amaçlanıyor.
-
2
Giacomo Casanova Müzesi, Casanova’nın şehvet düşkünü yönünü gizlemeyecek.
-
3Altı odalı müzede Casanova’yı bir kadını baştan çıkarırken canlandıran bir gölge enstalasyonuna yer veren yatak odası bulunuyor.
-
4
Küratörler, 18’inci yüzyılın sonlarındaki Avrupa toplumunun en iyi anı kitaplarından biri olan ‘History of My Life’ın (Hayat Hikayem) yaratıcısı olan Venedikli bilgin ve yazarın diğer yönlerine de ışık tutmaya çalışıyorlar.
-
5
Müze, bugün Casanova’nın doğum gününde, Venedik’teki Palazzo Pesaro Papafava’da açılıyor.
-
6
Giacomo Casanova kimdir?
1725’te Venedik’te doğan Casanova, ilk cinsel deneyimini 11 yaşında, öğretmeninin kızıyla yaşıyor. 16 yaşında Padua Üniversitesi’nde Hukuk doktorasını alıyor. Okulu bitirdikten sonra Venedik’te kilise hukuku üzerine bir kilisede papaz olarak çalışmaya başlıyor. Cinsel ilişki yaşadığı duyulunca kilisede skandal olarak haber yayılıyor ve Casanova istifa ediyor.
-
7
Yeni maceralar peşinde koşmaya karar veren Casanova, Venedik Cumhuriyeti’nde asker olarak çalışmaya başlıyor ve bir şekilde yolu İstanbul’a da düşüyor. Askeriyeden sıkılıyor ve işini bırakıp biyolojik babasının tiyatrosunda kemancı olarak çalışmaya başlıyor. 21 yaşında soylu bir Venedikli’nin hayatını kurtarıyor ve bu sayede bir servet elde ediyor.
-
8
Adı hep skandallara karışan Casanova, bir ara büyüye merak salıyor ve tutuklanıyor. 5 yıl cezaya çarptırılan Casanova, daha önce kimsenin kaçmayı başaramadığı ünlü cezaevi I piombi’den kaçmayı başarıyor. Casanova hayatı boyunca tüm Avrupa’yı geziyor ama adı hep skandallara karıştığı için her gittiği ülkeden kovuluyor. Kumarı da çok seviyor ve tabii bu zevk ona pahalıya mal oluyor.
Casanova, yazdığı otobiyografisinde 122 kadınla yattığını da belirtiyor.