İtalya'da corona günlerinde e-kitaplara ücretsiz erişim desteği

HİKAYELERİNİ YAZDILAR



New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, Avrupa ve ABD’de yaşayan ve ayrımcılığa maruz kalan Çinli göçmenler, kendi korona hikâyelerini yazmaya başladı. San Francisco’da yaşayan Su Min, “Tokat gibi bir süreç” diye anlattığı hikâyesinde uzun zaman önce kocasıyla birlikte ABD’ye eğitim için geldiklerini ve özellikle bu salgının patlamasından sonra ülkede çok büyük ayrımcılığa uğradığını anlattı: “Buraya yerleşmek için vize sürecimiz başladı. Hem sosyal hayatta hem de vize süreçlerinde, insan haklarını ihlal eden bu ayrımcılık beni çok üzdü. İfade özgürlüğünün önemini ilk kez bu denli ciddi bir şekilde fark ettim. Kendi evimden uzakta, bu şekilde büyümek üzücü...”



