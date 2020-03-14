İtalya'da corona günlerinde e-kitaplara ücretsiz erişim desteği

14.03.2020 - 12:14
E-KİTAP DESTEĞİ
Yayıncılıkla ilgili haberler yapan Publishing Perspectives dün bir haber paylaştı. Buna göre, Kanadalı e-kitapçı Kobo, İtalya’nın en büyük yayınevlerinden biri olan Mondadori ile iş birliği yaparak okurlarına ücretsiz e-kitap sağlamak için adım attı.
ÜCRETSİZ DERGİ DE VAR
Kobo’nun İtalyan temsilcileri olan ve pandemi sebebiyle evden çalışan Stefano Tura ile Lorena Landini’nin girişimleriyle başlayan proje, İtalya Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı’nın desteğini de aldı. Kullanıcılar, sadece Kobo’nun e-kitaplarına ücretsiz ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda Kobo’nun dergisini ücretsiz okuyabilecek.
KAREKOD İLE ULAŞABİLECEKLER
Okurlar, bakanlığın sitesine girerek alacakları karekod sayesinde kitaplara ve dergiye ulaşabilecek.
KAREOKEYE İLGİ GÖSTERDİLER
Uzun zamandır salgın nedeniyle evden çıkamayan Çin halkı ise karaokeye ve streaming’e ilgi gösterdi. Edebiyat ajanlarından edinilen bilgiye göre, Çin’de çocuk kitaplarının satışları arttı. Çin halkı evde vakit geçiren çocukları için internet sitelerinden ya da e-kitap sitelerinden en çok çocuk kitapları siparişi verdi.
HİKAYELERİNİ YAZDILAR
New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, Avrupa ve ABD’de yaşayan ve ayrımcılığa maruz kalan Çinli göçmenler, kendi korona hikâyelerini yazmaya başladı. San Francisco’da yaşayan Su Min, “Tokat gibi bir süreç” diye anlattığı hikâyesinde uzun zaman önce kocasıyla birlikte ABD’ye eğitim için geldiklerini ve özellikle bu salgının patlamasından sonra ülkede çok büyük ayrımcılığa uğradığını anlattı: “Buraya yerleşmek için vize sürecimiz başladı. Hem sosyal hayatta hem de vize süreçlerinde, insan haklarını ihlal eden bu ayrımcılık beni çok üzdü. İfade özgürlüğünün önemini ilk kez bu denli ciddi bir şekilde fark ettim. Kendi evimden uzakta, bu şekilde büyümek üzücü...”