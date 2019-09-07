İtalya'da Iron Man heykeli dikildi

1 Marvel çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden biri olan Tony Stark, sinema tarihinin en yüksek hasılat elde eden filmi Avengers: Endgame ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne veda etmişti. İnsanlığı kurtarmak uğruna kendini feda eden ve küçük kızı ile sevdiği kadını geride bırakan Tony Stark, hiç şüphesiz ki beyaz perdede boy gösteren çizgi roman kahramanları arasında en çok sevilenlerden biriydi. Ancak İtalya, bu sevgiyi başka bir boyuta taşıdı.





2 beyazperde'nin haberine göre; Örümcek-Adam: Evden Uzakta'nın ana çekim bölgelerinden biri olan İtalya, kısa bir süre önce, kahramanın sinematik ölümünü anmak için sanatçı Daniele Basso tarafından yaratılan bir Iron Man heykeli dikti.

3 Çelik Adam olarak adlandıran heykel, onun klasik süper kahraman iniş pozuna saygı duruşu niteliği taşıyor. Sahil kasabası Forte de Marmi'deki büyük bir mermer bloğun üzerinde duran figür, parlak paslanmaz çelikten ve pirinçten yapıldı.

4 Sanatçı Basso, SYFY WIRE'e verdiği röportajda; "Sanat benim için önemli mesajların güzellik yoluyla iletilmesi için bir fırsat. Bize bireysel ve kolektif kimliğimizi hatırlatmak için bir fırsat. Vicdanları teşvik etmek için… Süper kahramanlar her zaman ruhumuzdaki çocuğa hitap ederler. Bizi doğru şeyi yapmanın anlamı ve önemini hatırlatırlar. Her zaman doğru olmayan Tony Stark karakterini seviyorum. O kusurları olan bir adam, ama tüm gücünü diğerlerine yardım etmek için kullanıyor. Iron Man'i bu mesajı topluma göndermek için seçmemin nedeni bu" dedi.acak.

5 Bu projenin Avengers filmlerine olan kişisel tutkusundan geldiğini belirten sanatçı; "Iron Man, paylaşmak istediğim mesajı ifade etmek için mükemmeldi. Hepimiz sıradan hayattaki kahramanlarız ve dünyamızı ve yaşamak istediğimiz gelecekte inandığımız değerleri korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Günümüzde iletişim hızlandıkça ve sorunlar gittikçe küreselleştikçe, ne yapacağımızı seçmek için kim olduğumuzu keşfetmeliyiz. Sadece diğerlerini takip etmemeliyiz. Görüşümüz önemli, bunu bilmemiz ve kullanmamız gerekir." dedi.