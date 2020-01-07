İtalyan ressamdan üç boyutlu sokak resimleri

İtalyan sokak ressamı Cheone Caiffa, Milano sokaklarını üç boyutlu resimlerle süslüyor. Sanatçı, sokaklardaki sıkıcı boşlukları 3D tekniğiyle göz alıcı hale getiriyor. Doğru açıdan fotoğraflandığında resimlerin bir parçası olmak mümkün. İşte Caiffa’nın üç boyutlu sokak sanatından örnekler...

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