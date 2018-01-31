İyi ki doğdun Barış Manço! (77. doğum günü)

2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğan Barış Manço, Türkiye'de rock müziğin öncüleri arasındadır. Manço'nun müziğe başlangıcı ise Galatasaray Lisesi'nde oldu.
Ünlü sanatçının küçük oğlu Batıkan Manço, geçtiğimiz yıl babasına olan özlemini dile getirmişti. Barış Manço’nun vefat ettiği sırada 15 yaşında olan oğlu Batıkan Manço, ölüm haberi ile hayatının altüst olduğunu, “Kamyon çarpmışa döndüm” sözleriyle anlatmıştı
"HİÇ TANIMAYANLAR ŞARKILARINI EZBERE SÖYLÜYOR"
Müzikle uğraşan Doğukan Manço’nun yanı sıra Batıkan Manço, ailenin kameralara daha uzak duran en küçük ferdi. 18 yıl boyunca babasına olan saygı ve sevginin hiç eksilmeden devam ettiğini bundan da büyük gurur duyduğunu belirten Manço; “Bu yıl 18 yıl olacak. Fakat hiçbir zaman dinmeyen bir sevgi alaka gördük her zaman. En çok gururlandığımız kısımda Barış Manço’yu hiç tanımamış çocuklar bile şarkıları ezbere söylüyorlar ”demişti.
"BABAMIZI KISKANDIK"
Müzikle uğraşmasının yanısıra yaptığı televizyon programlarıyla çocukların sevgilisi olan Barış Manço’yu, küçük oğlu o dönemlerde çok kıskandığını anlatmıştı. Batıkan Manço programdaki çocuklardan babasını kıskandığı için programa başvuru yaptığı dönemi şu sözlerle anlatmıştı; “Adam Olacak Çocuk programı ilk başladığı zamanlarda ben ve abim boykot edermişiz hiç televizyonu açmazmışız. Abim odayı terk edermiş ben arkamı dönermişim ama yine de dinlermişim."
"OTURUR ONU İZLERDİM"
"Benim babama her zaman hayranlığım vardı. Ne zaman televizyonda görsem radyoda duysam oturur izlerdim dinlerdim. Adam olacak çocuğa katılma talebinde bulundum. Doğukan’ın yaşı kurtarmıyordu ama ben katıldım. Geçenlerde kaydını izlemiştik. Domates biber patlıcan şarkısını domates biber salça diye değiştirmiştim. Programa katılacak kadar şanslıydım.”
Sanatçının yaşadığı ev ise 2010 yılında Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesi iş birliği ile müzeye dönüştürüldü.