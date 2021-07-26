İyi ki Varsın Eren filmi geliyor: Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'den destek
Trabzon’da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik’in hikâyesi Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmiyle beyazperdeye aktarılıyor. Bülbül’ün ölüm yıldönümü 11 Ağustos’ta yayınlanması planlanan filmin ikinci fragmanında Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür de yer alıyor.
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26.07.2021 - 08:45
Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilen Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını anlatan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin çekimleri devam ediyor.
Trabzon’da yapılan çekimlerde Eren Bülbül’ü Rahman Beşel, Ferhat Gedik’i ise İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Eren Bülbül’ün ölüm yıldönümü 11 Ağustos’ta yayınlanması planlanan filmin ikinci fragmanında Abdülkadir Ömür sürprizi yaşandı.
Trabzonspor taraftarı olan Eren Bülbül’ü unutmayan genç futbolcu Abdülkadir Ömür filmde rol alarak projeye destek oldu. Fragmanda Bülbül’ü canlandıran Rahman Beşel ve Trabzonspor ile milli takımın genç yıldızı Ömür’ün karşılıklı karpuz yediği anlar yer alıyor.
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor. Filmde Bülbül’ün annesini Ayşe Bülbül'ü ise Gülçin Kültür Şahin canlandıracak.
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