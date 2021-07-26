İyi ki Varsın Eren filmi geliyor: Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'den destek

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edilen Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını anlatan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin çekimleri devam ediyor.





