İzlenmesi gereken en iyi 15 fantastik film

Vizyona girdiği dönemlerde ilgi çeken fantastik dizilerin kimi gişede rekor kırdı kimi beklenenin altında kaldı. Ancak bazıları sinema tarihine adını yazdırdı. İşte Sanat Karavanı'nın derlemesine göre izlenmesi gereken 15 fantastik film...
1
15. Alice In Wonderland (Alice Harikalar Diyarında – 2010)
2
14. The Chronicles of Narnia Series (Narnia Günlükleri Film Serisi, 2005-2018)
3
13. Jumanji: Welcome To The Jungle (Jumanji: Vahşi Orman – 2017)
4
12. Maleficent (Malefiz – 2014)
5
11. Pan’s Labyrinth (Pan’in Labirenti – 2006)
6
10. Stardust (Yıldız Tozu – 2007)
7
9. Fantastic Beasts Series (Fantastik Canavarlar Film Serisi, 2016-2018)
8
8. Avatar – 2009
9
7. Hobbit Series (Hobbit Film Serisi, 2012-2014)
10
6. Aquaman (2018)
11
5. Pirates Of The Caribbean Series (Karayip Korsanları Film Serisi, 2003-2017)
12
4. Matrix Series (Matrix Film Serisi, 1999-2003)
13
3. Star Wars Series (Yıldız Savaşları Film Serisi, 1977-2017)
14
2. Harry Potter Series (Harry Potter Film Serisi, 2001-2011)
15
1.Lord Of The Rings Series (Yüzüklerin Efendisi Film Serisi, 2001-2003)