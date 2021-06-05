İzlenmesi gereken İran filmleri

Dram türündeki filmleri ile dünya çapında bir üne sahip olan, kendine özgü dilini tüm dünyaya kanıtlayan İran Sineması, son dönemlerde oldukça popüler ve merak edilen bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Peki İran Sineması'nda izlenmesi gereken filmler neler?

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05.06.2021 - 14:34

Söğüt Ağacı (The Willow Tree) IMDb: 7.5 8 yaşında iken gözlerini havai fişek kazasında kaybeden Yusef, üniversitede edebiyat profesörüdür. Braille alfabesi ile yazıp okur. Ona çok düşkün karısı, seven kızı, güzel evi, balkonu ve bahçesi ile karanlık ama küçük bir cennette yaşar gibi görünür. Ama içinde büyük bir acı taşımaktadır. Allah'a gözlerinin açılması için devamlı dua eder ve sonunda, Paris’te yapılan kornea nakli ameliyatı ile görmeye başlar. Ancak Yusef'un hikayesi burada bitmeyecektir.

Cennetin Rengi (The Color of Paradise) IMDb: 8.2 Hikaye kör bir çocuk olan Mohammed'in çevresinde gelişir. Yaz tatili geldiğinde Mohammed için Tahran'daki okulundan ayrılıp tatile çıkma zamanı gelmiştir. Sabırsızlıkla babasını bekler, böylece birlikte evlerine dönebileceklerdir. Ancak babası Mohammed'in kör olması nedeniyle oğlundan utanmaktadır ve bu nedenle de okula beklendiğinden daha geç varır. Müdürden, oğlunu yaz boyunca bu okulda tutmalarını istese de başarılı olamaz ve oğlunu alıp eve dönmek zorunda kalır.





Kirazın Tadı (Taste of Cherry) IMDb: 7.7 Bay Badii arabasıyla bir yola çıkmıştır. Bu yolculuğun amacı bellidir. Badii, kendisini öldürmek için ikna edeceği bir adam bulacaktır ve bu iş için ona para verecektir. Önce bir Kürt asker bulur, daha sonra Afgan asıllı bir öğretmen ve en sonunda da ihtiyar bir Türk... En sonunda aralarından birine teklifini kabul ettirecektir. Ancak tüm bu boş vermişliğine rağmen halen öğrenmesi gereken çok şey vardır.

Kiarostami filmografisinin en değerli yapıtlarından biri olan "Kirazın Tadı", gösterildiği birçok festivalden ödüllerle dönmüştü.

Beyaz Balon (The White Baloon) IMDb: 7.8



21 Mart, İran'da ilkbaharın ilk gününde yeni yıl kutlanır. 8 yaşındaki Razieh, küçük kız her sene olduğu gibi küçük bir Japon balığı olmasını hayal eder. Erkek kardeşinin de yardımı ile annesini balığı almak için ikna ediyor. Ama şehrin sıkışık ve kalabalık sokaklarında parasını kaybeder. Parasını ararken de başına çok sayıda macera gelir.

Cennetin Çocukları (Children of Heaven) IMDb: 8.3



Yönetmenliğini Majid Majidi'nin yaptığı Cennetin Çocukları, kız kardeşinin ayakkabılarını kaybeden bir çocuğun, onları bulabilmek için nasıl mücadele ettiğini konu ediniyor. Bu filmde yoksul bir aileye sahip olan iki kardeşin aynı ayakkabıyı paylaşmak zorunda olduğunu anlatıyor. Bu film, 1999 yılının Film Oscar'ı, Kiliseler Birliği Jüri ödüllerini ve Montreal Film Festivali Fipresci almayı başardı.

Rüzgar Bizi Sürükleyecek (The Wind Will Carry Us) IMDb: 7.6



Bir yönetmen olan Behzad, film çekimleri için İran’da bir kırsala gelir. Bölgenin yaşlılarından biri ölüm döşeğindedir. Onun yanında gece nöbetine kalacaktır. Bu vesile ile film, kendisinin yerel topluluğa uyum sağlamak için harcadığı çabayı ve bunun sonucunda da kendi davranışlarını nasıl değiştirdiğini anlatır. Bu sırada bölgede telefonu çekmediği için çalan telefonlara cevap veremez. Sonunda Behzad, bir tepeye doğru yol alır. Bu tepede de bir adam hazine aramaktadır. Behzad hazine için çukur kazan adamla iletişim kurmak istemesine karşın adam çukurdan çıkmaz. Seyirci tarafından merak edilen bu adam bir türlü kamera karşısına çıkmaz.

Satıcı (The Salesman) IMDb: 7.8 Arthur Miller’ın "Satıcının Ölümü" oyununu sahneye koyan tiyatrocu çift Rana ve Emad, Tahran'ın merkezinde yeni bir apartmana taşınır. Ancak Rana, burada taşındıkları yerin eski kiracısıyla bir sorun yaşar ve biri tarafından saldırıya uğrar. Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana’nın aksine intikam alma yoluna gidecektir ve bu yaşadıkları olay ikilinin hayatını dramatik bir şekilde değiştirecektir... Yönetmenliğini ve senaristliğini Oscar ödüllü İranlıı yönetmen Asghar Farhadi'nin üstlendiği filmin başrolünde Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti ve Babak Karimi yer alıyor.

Arkadaşımın Evi Nerede? ((Where Is the Friend's Home?) IMDb: 8.1



Ahmed, arkadaşlarının uğraşıp yaptığı bir ödevi yanlışlıkla eve götürür. Eğer ödevi geri getirmezse öğretmenden sıfır alacaktır. Tam olarak nerede oturduğunu bilmeden arkadaşının oturduğu köye doğru ödevi götürebilmek için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşılaştığı köylülerden bazıları Ahmed'e caydırıcı davranırken bazıları ise yardımcı olmaya çalışır.

Bir Masumiyet Anı (A Moment of Innocence) IMDb: 7.9 İran sinemasının en önemli isimleri arasında yer alan Mohsen Makhmalbaf'un bu filminde, yıllar önce ünlü bir yönetmenin ilerde kendisini filminde oynatacağını söyleyen bir polis memurunun hikayesini yansıtıyor. Yönetmenin evine gelerek kendisine verdiği sözü hatırlatan polis memurunun bu davranışı karşısında duygulanan Makhmalbaf, söz verdiği filmi çekmeye karar verir.

Çarşamba Ateşi ( Fireworks Wednesday) IMDb: 7.8 Oscar ödüllü yönetmen Farhadi, bu üçüncü filminde genç, gündelikçi bir kızın üst-orta sınıf bir karı kocanın evinde geçirdiği bir iş gününü anlatıyor. Çatışmasını günümüz İran'a ait sınıfsal-toplumsal gerilimlerin üzerine kuran film, İran'da kadın olma durumuyla Yeni Yıl gecesinde patlatılan çatapatları, patlamayı, ateşlerin tedirginliğini ortak bir dramda sunuyor. Her Farhadi filmi gibi yoğunlaştığı temsiliyetler üzerinden İran toplumunu mikro düzeyde incelese de, sonunda insan durumuna dair en genel çıkarımlara varmayı başarır.

Yakın Plan (Close-Up) IMDb: 8.3



Mohsen Makhmalbaf’ın hayranı olan Ali, onun filmleştirdiği eserini yolculuk esnasında okurken bunu fark edip ilgi gösteren bir yolcu ile karşıla

şır. Ali, aynı duyguları paylaştığını düşündüğü bu kişi ile sohbet etmeye başlar. İlgiden memnun kalan Ali, kendini yönetmenin adı ile karşı tarafa tanıştırır. İran'ın zengin ve tanınmış aileleri arasında yer alan kadının hayatına girerek kendi filmini çekmek için bir yol arar.

Bir Ayrılık (A Separation) IMDb: 8.3



Simin kızı Termeh ve kocası Nader ile birlikte İran'ı terk etmek ister. Nader'in Alzheimer hastası olan babasını bırakmak istememesi üzerine Simin boşanma davası açar ve dava reddedilince anne, babasının yanına geri döner. Termeh ise, babası ile kalmaya karar verir. Nader, babasına ve kızına bakması için genç ve hamile bir kadın tutar. Ama bu durum daha fazla sorunlara yol açacaktır.

Serçelerin Şarkısı (The Song of Sparrows) IMDb: 7.9



Karim, Tahran'ın dışında bulunan bir deva kuşu çiftliğinde çalışıyor. Küçük bir evde ailesi ile birlikte huzurlu ve mutlu bir hayat sürerken bir gün deve kuşları kaçar. Karim, bunun sorumlusu olarak görülür ve çiftlikten kovulur. Kısa süre sonra kızının işitme cihazını tamir ettirmek için şehre gider. Ama motosikletli bir taksi sürücüsü olduğu zannedilir. Karim, bundan sonra yeni mesleğine başlar ve şehir içinde insan ve yük taşımacılığı yapar. Karim, cömert, ve dürüst karakterini zamanla değiştirmeye başlar. Bu durumda kızı ve karısında arasında sorunlara yol açar

Baran IMDb: 7.8



Tahran'a kış mevsimi gelmiştir. 17 yaşında olan Lateef, bir firmanın inşaatında kendi haline çalışmaktadır. İnşaatta çalışan kişilere çay vermek ve yemek hazırlamak gibi görevleri olan Lateef, bu halinden oldukça mutludur. Ama bu güzel ve huzurlu zamanları kısa bir süre içinde son bulur. Afganistan'daki savaştan ve İranlı insanlardan kaçan mültecilerden oluşan işçilerin arasına biri daha eklenir.

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