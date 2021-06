İzlenmesi gereken İran filmleri

8 yaşında iken gözlerini havai fişek kazasında kaybeden Yusef, üniversitede edebiyat profesörüdür. Braille alfabesi ile yazıp okur. Ona çok düşkün karısı, seven kızı, güzel evi, balkonu ve bahçesi ile karanlık ama küçük bir cennette yaşar gibi görünür. Ama içinde büyük bir acı taşımaktadır. Allah'a gözlerinin açılması için devamlı dua eder ve sonunda, Paris’te yapılan kornea nakli ameliyatı ile görmeye başlar. Ancak Yusef'un hikayesi burada bitmeyecektir.

Beyaz Balon (The White Baloon) IMDb: 7.8 21 Mart, İran'da ilkbaharın ilk gününde yeni yıl kutlanır. 8 yaşındaki Razieh, küçük kız her sene olduğu gibi küçük bir Japon balığı olmasını hayal eder. Erkek kardeşinin de yardımı ile annesini balığı almak için ikna ediyor. Ama şehrin sıkışık ve kalabalık sokaklarında parasını kaybeder. Parasını ararken de başına çok sayıda macera gelir.

Cennetin Çocukları (Children of Heaven) IMDb: 8.3 Yönetmenliğini Majid Majidi'nin yaptığı Cennetin Çocukları, kız kardeşinin ayakkabılarını kaybeden bir çocuğun, onları bulabilmek için nasıl mücadele ettiğini konu ediniyor. Bu filmde yoksul bir aileye sahip olan iki kardeşin aynı ayakkabıyı paylaşmak zorunda olduğunu anlatıyor. Bu film, 1999 yılının Film Oscar'ı, Kiliseler Birliği Jüri ödüllerini ve Montreal Film Festivali Fipresci almayı başardı.