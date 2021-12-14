İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi

İzmir'de bir ev ve depoya düzenlenen operasyonda, farklı dönemlere ait 356 parça tarihi eser ve 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ele geçirildi. Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu bildirildi.

Haberler - DHA 14.12.2021 - 17:10

İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 1

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaşarak, Aliağa ilçesindeki bir ev ve depoya operasyon düzenledi.

İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 2

59 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.

İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 3

Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenledi.

İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 4

Depodaki aramada 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi.

İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 5

'TSANTSA'LAR ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da bulunduğu kaydedildi.

İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 6

Jivaro yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına inandıkları belirtildi.

İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 7

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 8

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLERDEN BAZILARI

İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 9
İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 10
İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 11
İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 12
İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 13
İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 14
İzmir'de 365 tarihi eser operasyonu: Özel işlemden geçirilmiş insan başları ele geçirildi - 15

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