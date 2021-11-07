İzmir'deki Panaztepe kazılarında Erken Tunç Çağı'na ait yapılar ortaya çıkarıldı

Orada geç dönemlere ait bir yerleşim alanı olduğunu belirten Çayır, “Onun altında Orta veya Geç Tunç Çağı'na ait olabilecek yapı katları ve onların da altında Erken Tunç Çağına ait bir yerleşim alanıyla karşılaştık. O yüzden çok önemliydi. Panaztepe'nin en erken dönemine ait yerleşim alanını bulduğumuzu söyleyebiliriz. Burası günümüzden yaklaşık olarak 5 bin yıl öncesine ait bir yerleşim alanı. Çalışmalarımızı hem yeni kazdığımız alanda hem de akropol ve eteklerinde devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.