İzmir'deki Panaztepe kazılarında Erken Tunç Çağı'na ait yapılar ortaya çıkarıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 07.11.2021 - 12:13
İzmir'in Menemen ilçesinde yer alan ve M.Ö. 3000'den Bizans dönemine kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin edilen Panaztepe'de bu yıl yapılan kazı çalışmalarında kentin en eski dönemine ait olduğu değerlendirilen yapılara ulaşıldı.
Prof. Dr. Armağan Erkanal'ın öncülüğünde 1985 yılında Maltepe Mahallesinde başlatılan kazı çalışmaları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır başkanlığında devam ediyor.
Günümüzde kıyıdan yaklaşık 10 kilometre içeride kalmasına rağmen tunç çağında bir ada yerleşimi ve liman kenti olduğu düşünülen Panaztepe, yeni buluntularla tarihsel önemini artırdı.
Kazı başkanı Çayır, Doğu Akdeniz, Batı Ege hatta Kafkaslar'a uzanan bağlantılarıyla Panaztepe'nin özellikle M.Ö. 2 binli yıllarda bölge için önemli bir merkez olduğunu, batıda Miken ve doğuda Hitit medeniyetleri arasında kesişim noktasında yer aldığını belirtti.
Kazılarda dönemin kültürel yapısını anlatan verilere ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Çayır, bu yıl Erken Tunç Çağı'ndan klasik dönemlere uzanan yerleşim tabakaları ile karşılaştıklarını ifade etti.
Panaztepe'de Erken Tunç Çağı olarak tabir edilen döneme ait kalıntıların bilindiğini ancak yerleşim olduğunu gösteren mimari kalıntılara daha önce ulaşılamadığını aktaran Çayır, şöyle konuştu:
"Çalışmalarda aslında mezarlık bulmayı bekliyorduk. Çünkü 2014’de kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmiş bir mezar açığa çıkartıldı. Yüzey araştırmaları ve jeofizik-jeoradar ölçümlerinden o bölgede bir antik dönemin varlığı öngörülüyordu."
Orada geç dönemlere ait bir yerleşim alanı olduğunu belirten Çayır, “Onun altında Orta veya Geç Tunç Çağı'na ait olabilecek yapı katları ve onların da altında Erken Tunç Çağına ait bir yerleşim alanıyla karşılaştık. O yüzden çok önemliydi. Panaztepe'nin en erken dönemine ait yerleşim alanını bulduğumuzu söyleyebiliriz. Burası günümüzden yaklaşık olarak 5 bin yıl öncesine ait bir yerleşim alanı. Çalışmalarımızı hem yeni kazdığımız alanda hem de akropol ve eteklerinde devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.
Kazı Başkanı Çayır, ova kesiminde Erken Tunç Çağı yerleşimini bulmalarının hem Panaztepe hem de bölge arkeolojisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Erken Tunç Çağı'na ait mimari kalıntılarla yerleşim alanının tespit edilmiş olması bölgenin kültür tarihine yeni bir boyut kazandıracaktır" diye konuştu.
Çayır, dönemin konutlarına ait duvar kalıntıları ve seramik buluntularla birlikte tespit edilen taştan yapılmış balık ağı ağırlıklarının yerleşimin bu dönemde ve muhtemelen sonraki dönemlerde de bir liman kenti olduğunu gösterdiğini de belirtti.
Çayır, gelecek yıllarda söz konusu dönemlere ait yerleşimlerin boyutları ve niteliğinin anlaşılmasına yönelik önemli sonuçlarla karşılaşmayı umut ettiklerini de belirtti.