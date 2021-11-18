İznik Çinileri UNESCO'da

UNESCO Genel Konferansı kapsamında düzenlenen ve UNESCO üyesi ülkelerin temsilcilerinin davetli olduğu açılış töreninde konuşan Kıran, Türk kültürü ve Türk tarihi olan İznik Çinilerinin UNESCO Genel Merkezi'nde sergilenmesinin Türkiye açısından gurur verici olduğunu belirtti.