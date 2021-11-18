İznik Çinileri UNESCO'da

Haberler - İHA 18.11.2021 - 16:00 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 16:03
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) genel merkezine hediye ettiği İznik Çinisi panolarının açılış törenine katıldı.
UNESCO Genel Konferansı kapsamında düzenlenen ve UNESCO üyesi ülkelerin temsilcilerinin davetli olduğu açılış töreninde konuşan Kıran, Türk kültürü ve Türk tarihi olan İznik Çinilerinin UNESCO Genel Merkezi'nde sergilenmesinin Türkiye açısından gurur verici olduğunu belirtti.
Açılışta Türkiye'nin Paris Büyük Elçisi Ali Onaner, Türkiye'nin OECD Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Kerem Alkin ve İznik Çinilerinin UNESCO'da sergilenmesinde ev sahipliği yapan Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Altay Cengizer hazır bulundu.
Açılış sonrası davetlilere Türk yiyecek ve içecekler ikram edildi.