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İznik Ekinoks Festivali başladı

Bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen etkinlikte fotoğrafçılar, İznik Gölü'nde Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.

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    Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen İznik Ekinoks Festivali başladı.

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    İznik Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş'ın semineriyle başlayan festival, Lefke Kapı'daki kortej yürüyüşüyle devam etti.

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    Bursa Büyükşehir Bandosu'nun gösterisinin ardından katılımcılar, İznik Gölü kıyısındaki Gün Batımı Plajı'na gelerek Güneş'in batışını seyretti.

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    Fotoğrafçılar ise Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde, Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.
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