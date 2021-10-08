İznik'te Hisardere kazılarında iki lahit bulundu: Mumyalanmış 3 iskelet

Meriç, bazilikanın 30 metre en ve 50 metre boyunda olduğunu, duvarların gidişatından İznik Gölü'ndeki bazilikaya benzer planda inşa edildiğini anladıklarını ifade ederek, "Eros kabartmalı iki lahit ve bu bazilika yapısı, bu dönemde bizi çok mutlu eden buluntular oldu" dedi.

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