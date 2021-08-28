James Bond filminde kullanılan ikonik otomobil 25 yıl sonra bulundu

28.08.2021 - 09:57
Otomobil çeyrek asır önce James Bond filmlerini aratmayacak kadar cüretkar bir soygunla ortadan kayboldu. Otomobilin bulunmasına yönelik inceleme yürüten yetkililerin aracın Orta Doğu'da olduğunu düşündüğü aktarıldı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Çalınan değerli kültürel nesnelerin izini süren Art Recovery International'ın CEO'su Christopher Marinello; Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'de çalışmalar yürüttüklerini ancak soruşturmayı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle aracın tam olarak nerede görüldüğünü açıklayamadığını söyledi.
Değerinin 25 milyon dolardan (Yaklaşık 210 milyon TL) fazla olduğu düşünülen otomobile dair Marinello, "Bu ülkelerde büyük otomobil koleksiyoncuları bulunuyor ve otomobilin onlardan birinde olduğuna ve hatta birbirleri arasında el değiştirmiş olabileceğine dair istihbaratım var" dedi.
"Ben bir duyuru yapmak zorunda kalmadan önce otomobili elinde tutan kişinin gönüllü olarak ortaya çıkacağını umuyorum" diyen Marinello, "Çalınan ve yağmalanan nesnelerin sahiplerine doğru olanı yapmaları için her fırsatı tanımak benim politikam" diye konuştu.
Bond'un otomobili dünyanın en ünlü otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor. Geriye kalan tek orijinal Aston Martin DB5 2010'da bir müzayedede 4,6 milyon dolara (Yaklaşık 40 milyon TL) satılmıştı.
Aston Martin DB5 ilk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde görülmüştü. Özel donanımlı aracın koltuğundaysa ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu. Aston Martin DB5, Haziran 1997'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Boca Raton Havalimanı'ndaki özel uçak hangarından çalınmıştı. Otomobil o sırada iş insanı ve araba koleksiyoncusu Anthony Pugliese'ye aitti.