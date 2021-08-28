James Bond filminde kullanılan ikonik otomobil 25 yıl sonra bulundu

Değerinin 25 milyon dolardan (Yaklaşık 210 milyon TL) fazla olduğu düşünülen otomobile dair Marinello, "Bu ülkelerde büyük otomobil koleksiyoncuları bulunuyor ve otomobilin onlardan birinde olduğuna ve hatta birbirleri arasında el değiştirmiş olabileceğine dair istihbaratım var" dedi.





