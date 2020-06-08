James Bond, No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde baba oluyor

Daniel Craig'in başrolleri Rami Malek ve Lea Seydoux ile paylaştığı filmde, aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond'un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond'dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.

NO TIME TO DIE'IN FRAGMANI