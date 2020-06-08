James Bond, No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde baba oluyor

Nisan ayında gösterime girecekken corona virüs salgını nedeniyle kasım ayına ertelenen 25'inci James Bond filmi No Time To Die'da (Ölmek İçin Zaman Yok) seyirci, Daniel Craig'in canlandırdığı 007 kod adlı ajanın kızı ile tanışacak.

ntv.com.tr 08.06.2020 - 07:18

25’incisi çekilen James Bond filmi No Time To Die ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Seyirci, 60 yıllık geçmişi olan serinin yeni filminde 007 kod adlı ajanın beş yaşındaki kızıyla tanışacak.  

Mail on Sunday’in haberine göre Daniel Craig’in beşinci ve son kez hayat verdiği James Bond karakteri baba oluyor.  

James Bond’un, Fransız oyuncu Lea Seydoux tarafından canlandırılan Dr. Madeleine Swann ile birlikteliğinden olan kızının adı Mathilde.

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Bond, görünüşte hiçbir sonuç vermeden yüzlerce güzel kadının kalbine ve yataklarına girmeyi her zaman başardı. Onu baba yapmak hikayenin gelişimi açısından yepyeni bir dünya açıyor. Bond yeni ev hayatında mutlu görünüyor, ancak daha sonra elbette dünyayı kurtarma işine dönüyor” şeklinde konuştu.
Filmle ilgili bir başka şaşırtıcı bilgi de Bond’un dünyayı Covid-19’a benzer bir salgından kurtaracak olması.
Nisan ayında gösterime girmesi planlanan filmin vizyon tarihi, corona virüs salgını nedeniyle kasım ayına ertelendi.

Daniel Craig'in başrolleri Rami Malek ve Lea Seydoux ile paylaştığı filmde, aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond'un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond'dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.

NO TIME TO DIE'IN FRAGMANI

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