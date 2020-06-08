James Bond, No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminde baba oluyor

ntv.com.tr 08.06.2020 - 07:18
25’incisi çekilen James Bond filmi No Time To Die ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Seyirci, 60 yıllık geçmişi olan serinin yeni filminde 007 kod adlı ajanın beş yaşındaki kızıyla tanışacak.
Mail on Sunday’in haberine göre Daniel Craig’in beşinci ve son kez hayat verdiği James Bond karakteri baba oluyor.
James Bond’un, Fransız oyuncu Lea Seydoux tarafından canlandırılan Dr. Madeleine Swann ile birlikteliğinden olan kızının adı Mathilde.
Daniel Craig'in başrolleri Rami Malek ve Lea Seydoux ile paylaştığı filmde, aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond'un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond'dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.