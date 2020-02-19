James Bond serisinin 25. filmi No Time To Die hakkında bilinmesi gerekenler

Merakla beklenen James Bond serisinin 25. filmi No Time To Die Türkiye'de 3 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Peki film nelerle geliyor? İşte filmin müziğinden fotoğraflarına, corona virüs engelinden oyuncu kadrosuna film hakkında merak edilenler....

1962'den beri hayatımızda olan ve "Ben Bond James Bond" cümlesiyle kendini takdim eden efsane ajan 007'nin 25. filmi No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok) vizyon için gün sayıyor.

James Bond'a beşinci kez hayat veren Daniel Craig'in son kez bu rolle seyirci karşısına çıkacak olması bir başka önem taşıyor.

Craig'in ardından yeni Bond kim olacak? tartışmaları gündeme gelirken Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin başrollerinden Emilia Clarke, verdiği bir röportajda James Bond karakterini canlandıracak ilk kadın olmayı istediğini söyledi.

Çekimler sırasında 51 yaşındaki oyuncu set kazası sonrası ayak bileğinden operasyon geçirdi ve iki hafta sete çıkamadı.

Jamaika’da sakin bir hayat süren James Bond’un huzurlu yaşamının bozulmasıyla gelişen olayları konu alan filmden son fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışan Bond'un, oldukça tehlikeli yeni bir teknolojiye sahip olan gizemli bir suçluyla mücadelesini anlatan filmin oyuncu kadrosu da yıldızlardan oluşuyor.

Craig ile beraber Spectre‘da rol alan Seydoux ve Christoph Waltz'ın yanı sıra Bohemian Rhapsody ile Oscar kazanan Rami Malek, yeni kötü karakteri olarak hikayede yer alıyor.

Nisan'da vizyona girecek filmin müziği 5 Grammy ödüllü yeni nesil müzisyen Billie Eilish'e emanet edildi. Filmle aynı ismi taşıyan şarkıyı seslendiren 18 yaşındaki müzisyen, ilki 1962 yılında çekilen 007 serisinin en genç bestecisi oldu.

İngiliz Kraliyet Postası, yeni James Bond filmi için 10 çeşit içeren sınırlı sayıda pul serisi bastırdı.

Filmin Pekin'deki galası ve Çin'deki basın turu corona virüs nedeniyle iptal edildi. Bu kararla filmin kadrosundan hiç kimse Çin'de corona virüs karantinası varken tanıtım için ülkeye gitmeyecek.